Atac armat într-un magazin de articole de Halloween, în SUA: cel puţin un mort si 6 răniţi

O persoană a murit și alte șase au fost rănite în urma unui atac armat produs vineri seară într-un magazin cu articole de Halloween din nordul Californiei, SUA. Cel puțin trei dintre răniți se află în stare critică, potrivit poliției.

Atacul a avut loc cu puțin timp înainte de ora locală 20:30, (sâmbătă 5:30 ora României), într-un magazin cu articole de Halloween din centrul comercial Solano Town Center, situat în orașul Fairfield, la aproximativ 76 de kilometri nord-est de San Francisco.

Șeful poliției din Fairfield, Dan Marshall, a declarat că o persoană a fost ucisă, iar alte șase au ajuns la spital cu răni provocate de împușcături. Cel puțin trei dintre victime sunt în stare critică, potrivit NST.com.

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Poliția caută persoanele responsabile de atac

"La fața locului se desfășoară în continuare o anchetă activă", a declarat şeful poliţiei din Fairfield vineri seară.

Acesta a precizat că anchetatorii nu au identificat încă suspectul sau suspecții responsabili de atac.

Incidentul s-a produs cu doar câteva ore înainte de Halloween, sărbătoare celebrată în Statele Unite sâmbătă, 31 octombrie.

Șeful poliției a mai precizat că nu au fost impuse restricții de circulație sau măsuri de izolare în zonele din afara centrului comercial Solano Town Center.