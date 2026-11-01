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Cinci cutremure în România, în doar câteva ore. Patru au fost în Vrancea, unul în Marea Neagră

Cinci cutremure în România, în doar câteva ore. Patru au fost în Vrancea, unul în Marea Neagră Cinci cutremure în România - Shutterstock
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Editor Denisa Gheorghe | Timp citire: 1 minut
Publicat la 01.11.2026, 09:50 | Modificat la 01.11.2026, 09:50

Noapte cu activitate seismică intensă în România. Patru cutremure au fost raportate duminică, 1 noiembrie, în zona Vrancea, cel mai puternic - cu magnitudinea de 3,6. Seismele s-au succedat la intervale de câteva zeci de minute sau ore, iar dimineaţă a fost raportat un nou cutremur, de data aceasta în Marea Neagră.

Un prim cutremur a avut loc la 0:46, la o adâncime de 69,9 km,  a a avut o magnitudine de 3.

A fost urmat, la mai puţin de o oră de un altul, cu magnitudine 3,6, la adâncimea de 124,4 km.. La 2:26 s-a produs un al treilea seism, cu magnitudine 2,1, la adâncimea de 110,3 km.

Cel de-al patrulea a avut loc la 6:33, la o adâncime de 144,4 km,  şi a avut magnitudine 2,5.

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Şi în Marea Neagră s-a produs duminică un cutremur, la 7:03, şi a avut magnitudinea 3,6.

În 19 octombrie, în zona Vrancea, a avut loc un cutremur cu magnitudinea 4,8, la o adâncime de 76,5 kilometri.

Denisa Gheorghe
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