Noi atacuri ale Rusiei în Ucraina. Zelenski: "Lumea vede că Rusia ţinteşte deliberat infrastructura civilă"

Drone lansate de forţele ruse au lovit infrastructura energetică a Ucrainei în atacuri efectuate vineri noaptea, lăsând fără curent electric circa 280.000 de familii ucrainene din regiunile Kiev şi Dnipropetrovsk, a anunţat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters.

''Aceste lovituri ruse au creat o situaţie dificilă pentru livrările de electricitate în regiunile noastre'', a scris Zelenski pe aplicaţia Telegram.

''Lumea vede că Rusia ţinteşte deliberat infrastructura civilă în fiecare zi. Orice persoană care nu vrea să asiste la răspândirea acestei escaladări ruse în Europa trebuie să ajute Ucraina'', a adăugat şeful statului ucrainean.

Pe de altă parte, patru avioane ce transportau civili evacuaţi din oraşul Oleşki, situat în sudul Ucrainei şi aflat sub control rusesc, au aterizat pe aeroportul Gomel din Belarus.

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''Ultimul avion, al patrulea, a aterizat la Gomel'', a spus David Arahamia, un colaborator apropiat al preşedintelui Zelenski.

Persoanele evacuate, care au dorit să părăsească Ucraina, au călătorit cu autobuzul via peninsula Crimeea până în oraşul rusesc Anapa, înainte de a fi îmbarcate cu destinaţia Belarus.

Epuizaţi şi înfometaţi, civilii respectivi au fost evacuaţi vineri în cadrul unei operaţiuni comune a Ucrainei şi Rusiei, prima de acest fel a celor două ţări beligerante în cei peste patru ani şi jumătate de război.

''În câteva ore, toţi cetăţenii ucraineni evacuaţi din Oleşki împreună cu o delegaţie ucraineană vor fi pe teritoriul ucrainean'', a adăugat Arahamia.

Deocamdată nu este clar câţi civili au decis să plece din Oleşki şi câţi au decis să rămână în oraş. Cei din prima categorie au opţiunea de a merge în Rusia sau de a reveni în Ucraina.

Oficialităţi ucrainene au afirmat că circa 1.700 de oameni au rămas în Oleşki, dintr-o populaţie de circa 24.000 de persoane înainte de război.