Vladimir Putin a prezentat astăzi propriul plan de pace. Inspirat de propunerile lui Donald Trump, cere un teritoriu vital pentru Ucraina ca să oprească războiul. Respinge, însă, orice propunere care ar putea veni de la liderii politici din Europa.

Vladimir Putin a lăudat planul de pace propus de Donald Trump şi a spus că este gata să oprească invazia militară din Ucraina dacă obţine ce vrea.

"O să fiu scurt. Luptele vor înceta când Ucraina îşi va retrage trupele din teritoriile ocupate de ei. Dacă nu se retrage, o să luăm teritoriile prin mijloace militare" a declarat preşedintele rus Vladimir Putin.

Putin vrea 5.000 de kilometri pătraţi pe care armata lui Zelenski îi controlează în regiunea Doneţk. Acolo este "centura de fortăreţe a Ucrainei" fără care restul teritoriului este oricând vulnerabil în faţa unui alt atac al Rusiei. Preşedintele Rusiei a insistat şi pentru alt punct controversat din planul american de pace: reducerea numărului de soldaţi ucraineni şi obligaţia Kievului de a renunţa să mai ceară intrarea în NATO.

"Ar fi nepoliticos din partea mea să vorbesc acum despre opțiunile finale pentru că nu există. Unele lucruri sunt fundamentale și, în general, vedem că partea americană ține cont de poziția noastră" a mai spus Vladimir Putin.

Pregătirile de război în Europa, ironizate de Putin

Putin a ironizat din nou pregătirile de război din Europa. Şefii armatei germane lucrează la strategia unui posibil conflict cu Rusia, iar preşedintele Franţei a anunţat introducerea serviciului militar voluntar.

"În cazul unei crize majore, Parlamentul poate autoriza nu doar mobilizarea voluntarilor, ci și a persoanelor care au competenţe necesare, iar serviciul național ar deveni obligatoriu" a fost declaraţia preşedintelui Franţei, Emmanuel Macron.

"Se spune că Rusia nu intenţionează să atace Europa. Asta ni se pare ridicol, nu-i aşa? Nu am făcut niciodată asta, dar dacă vor să audă asta de la noi, atunci putem să o dăm în scris" a mai spus preşedintele Rusiei, Vladimir Putin.

Emisarul special al Statelor Unite va merge săptămâna viitoare la Moscova pentru a negocia planul de pace.

