Vladimir Putin vede "luminiţa de la capătul tunelului" în relaţiile Rusia - SUA. Ce spune despre Donald Trump

Preşedintele Vladimir Putin a declarat vineri că există "o luminiţă de la capătul tunelului" în relaţiile dintre Rusia şi SUA şi că cele două ţări discută proiecte comune în Arctica şi Alaska, relatează Reuters.

Răspunzând la întrebări în timpul unei vizite la un centru de cercetare nucleară, liderul rus a fost laudativ la adresa lui Donald Trump şi s-a declarat sigur că prin calităţile sale de lider, preşedintele american va contribui la restabilirea relaţiilor bilaterale, după recentele tensiuni.

Ce spune Putin despre Trump

"Odată cu venirea preşedintelui Trump, cred că s-a ivit în sfârşit o luminiţă la capătul tunelului. Şi acum am avut o întâlnire foarte bună, semnificativă şi sinceră în Alaska", a declarat Putin, referindu-se la summitul de săptămâna trecută.

"Următorii paşi depind acum de conducerea Statelor Unite, dar sunt încrezător că abilităţile de lider ale actualului preşedinte, preşedintele Trump, sunt o garanţie bună că relaţiile vor fi restabilite", a declarat liderul de la Kremlin.

Optimism pentru relaţiile Rusia-SUA

Comentariile sale au semnalat optimismul Rusiei că poate repara relaţiile cu SUA şi încheia acorduri comerciale, în ciuda lipsei unor progrese clare în direcţia încheierii conflictului din Ucraina la summitul din 15 august cu Trump.

Putin nu a dat detalii despre o posibilă cooperare între SUA şi Rusia în Arctica, dar a spus că în regiune există rezerve minerale "enorme" şi a menţionat că Novatek, compania rusă de gaze naturale lichefiate, deja operează acolo, relatează news.ro.

"Discutăm, apropo, cu partenerii americani despre posibilitatea de a colabora în acest domeniu. Şi nu numai în zona noastră arctică, ci şi în Alaska. În acelaşi timp, tehnologiile pe care le deţinem astăzi nu sunt deţinute de nimeni altcineva. Acest lucru este de interes pentru partenerii noştri, inclusiv cei din Statele Unite", a afirmat el.

Atât Rusia, cât şi Statele Unite au declarat că văd oportunităţi economice enorme dacă vor reuşi să-şi normalizeze relaţiile după ce acestea au atins un nivel minim post-Războiul Rece din cauza conflictului din Ucraina.

