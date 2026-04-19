Volodimir Zelenski anunţă şapte decese în urma atacului armat din Kiev

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat, sâmbătă, că în urma atacului de la Kiev au murit şapte persoane, inclusiv atacatorul. Acesta, născut în Rusia, ar fi dat foc unui apartament înainte de atacurile cu arma. Anchetatorii din cadrul Poliţiei Naţionale şi Serviciului de Securitate al Ucrainei examinează în prezent toate circumstanţele atacului.

de Redactia Observator

la 19.04.2026 , 07:49
"Anchetatorii din cadrul Poliţiei Naţionale şi Serviciului de Securitate al Ucrainei examinează în prezent toate circumstanţele atacului din Kiev împotriva unor civili obişnuiţi. Atacatorul a fost eliminat. Acesta a luat ostatici şi, în mod tragic, a ucis unul dintre ei. A împuşcat mortal încă patru persoane chiar pe stradă, iar o altă femeie a decedat la spital din cauza rănilor suferite. Transmit condoleanţe familiilor şi celor dragi ai victimelor. Patru ostatici au fost salvaţi. În prezent, au fost înregistrate paisprezece persoane rănite. Din păcate, acest număr ar putea creşte pe măsură ce oamenii continuă să solicite asistenţă medicală. Printre răniţi se află un băiat de 12 ani. Medicii îi acordă toată îngrijirea medicală necesară. Le dorim tuturor răniţilor o recuperare rapidă", a precizat Zelenski.

S-a stabilit că atacatorul a dat foc unui apartament înainte de a ieşi în stradă cu o armă, a menţionat liderul ucrainean.

"El fusese urmărit penal anterior pentru infracţiuni. Locuia de mult timp în regiunea Doneţk şi s-a născut în Rusia. Toate informaţiile disponibile despre el şi motivele din spatele acţiunilor sale sunt investigate temeinic. Fiecare detaliu trebuie verificat. Anchetatorii lucrează la mai multe ipoteze privind ceea ce s-ar fi putut întâmpla. Toate dispozitivele sale electronice, telefonul şi toate contactele sale vor fi examinate. Ministrul Afacerilor Interne al Ucrainei, Serviciul de Securitate al Ucrainei şi Procurorul General al Ucrainei vor informa publicul. Toate informaţiile verificate trebuie comunicate poporului nostru", a explicat Zelenski.

"De asemenea, doresc să-mi exprim aprecierea faţă de toţi cei care au ajutat la faţa locului şi au salvat oamenii noştri – acordând asistenţă răniţilor şi ajutând poliţia. De asemenea, mulţumesc tuturor prietenilor noştri din întreaga lume care ne transmit condoleanţe. Este un lucru absolut, absolut îngrozitor – să pierzi oameni în acest fel într-o zi obişnuită, într-un oraş obişnuit. Veşnică pomenire celor care au fost ucişi", a adăugat Volodimir Zelenski.

Un bărbat a rănit şi a ucis oameni deschizând focul sâmbătă într-un cartier rezidenţial din Kiev, după care s-a baricadat într-un supermarket, unde a fost împuşcat mortal.

