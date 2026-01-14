Planul de 90 de miliarde de euro al UE pentru sprijinirea Ucrainei în următorii 2 ani: Ce sumă e pentru arme

Comisia Europeană a adoptat un acord de acordare a unui împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro Ucrainei. Potrivit Ursulei von der Leyen, 60 de miliarde de euro vor fi alocați pentru sprijin militar, iar 30 de miliarde de euro pentru sprijin bugetar. Franța insistă ca Ucraina să folosească banii UE pentru a achiziționa arme de la producători europeni, nu de la cei americani.

Ucraina va putea cheltui pentru a-și consolida capacitățile militare anul acesta și anul viitor 60 de miliarde din cele 90 de miliarde de euro din împrumutul oferit de UE, a anunțat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Liderii europeni au convenit în decembrie asupra unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, finanțat prin emiterea de datorie comună a UE, dar pe care Ucraina îl va rambursa numai dacă Rusia îi va plăti "reparații de război" și care va fi garantat de bugetul UE, adică de statele membre.

Trei dintre acestea, respectiv Ungaria, Cehia și Slovacia, au cerut și au obținut o scutire de la participarea la mecanismul de garantare a împrumutului, amenințând că în caz contrar l-ar putea bloca prin veto. Premierul ungar Viktor Orban a spus că acest împrumut nu va fi niciodată rambursat de Ucraina, întrucât Rusia nu va dori să-i plătească reparații de război, caz în care statele UE garante vor trebui să-l plătească în final.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat în decembrie că împrumutul va avea dobândă zero pentru Ucraina, dobânda urmând să fie suportată tot din bugetul comunitar. Ea a precizat miercuri că, din cele 90 de miliarde de euro, 30 de miliarde vor putea fi folosite de Ucraina pentru a-și acoperi deficitul bugetar, iar 60 de miliarde pentru achiziția de echipamente militare, furnizate cu prioritate de țările europene.

"Cu 60 de miliarde de euro ajutor militar, Ucraina va putea rezista în fața Rusiei și, în același timp, se va putea integra mai strâns în baza industrială de apărare europeană", a transmis președinta Comisiei Europene. Totuși, a adăugat ea, dacă producătorii europeni nu vor putea satisface o anumită cerere din partea Ucrainei, aceasta va putea să achiziționeze respectivele arme sau muniții din afara Europei.

Mai multe țări din UE, inclusiv Franța, au insistat ca aceşti bani să meargă în principal către industria europeană de apărare, o cerință contestată de Kiev și de alte țări europene, care susţin că o mare parte din echipamentele militare de care Ucraina are nevoie în războiul cu Rusia sunt produse de americani, nu de europeni.

După preluarea mandatului de președinte al SUA în urmă cu un an, Donald Trump nu a mai aprobat niciun nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, adică donații, dar a continuat livrarea de arme și muniții în baza ajutorului deja aprobat de predecesorul său democrat Joe Biden.

Între timp, printr-o înțelegere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, Trump a găsit o modalitate care să-i convină pentru a continua susținerea militară a Ucrainei în războiul cu Rusia, dar prin care acest ajutor să fie suportat financiar de europeni. Așa a apărut inițiativa PURL, acronimul în limba engleză al mecanismului "Lista de Necesități Prioritare pentru Ucraina", prin care statele europene cumpără din SUA arme și muniții destinate armatei ucrainene.

