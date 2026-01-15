WP: Israel și Iranul, schimb secret de mesaje prin Rusia, în care au transmis că nu se vor ataca reciproc

Cu câteva zile înainte de izbucnirea protestelor în decembrie, oficialii israelieni au anunţat regimul de la Teheran prin intermediul Rusiei că nu vor lansa atacuri împotriva Iranului dacă Israelul nu este atacat întâi. La rândul său, Iranul a răspuns că se va abține de la un atac în Israel.

Aceste contacte cât și rolul de intermediar al Rusiei sunt considerate neobișnuite, având în vedere gradul de ostilitate al celor două rivale din Orientul Mijlociu, care au fost implicate într-un război de 12 zile în iunie. Însă discuțiile reflectă dorința Israelului de a evita percepția că escaladează tensiunile cu Iranul sau că ar conduce un nou val de atacuri împotriva sa, într-un moment în care se pregătea pentru o amplă campanie militară împotriva Hezbollah, miliția libaneză aliată cu Teheranul. Reasigurările private contrastau cu retorica publică a Israelului de la finalul anului trecut, când oficialii sugerau deschis că ar putea relua atacurile asupra Iranului pentru a contracara stocurile tot mai mari de rachete balistice ale acesteia, conform WP.

Oficialii iranieni, suspicioşi iniţial

Deși Iranul a răspuns pozitiv demersului Israelului, oficiali iranieni au declarat că erau totuși suspicioși în privința intențiilor reale. Potrivit acestora, chiar dacă Israelul nu ataca direct, SUA ar fi putut să o facă, cu sprijinul aliatului său israelian, în timp ce Israelul se concentra exclusiv pe Hezbollah. Totuși, "pentru Iran, era un compromis bun" să rămână în afara unui eventual conflict Israel–Hezbollah, a declarat un înalt oficial regional.

Oficialii americani au remarcat că sprijinul substanțial al Iranului pentru Hezbollah deja scăzuse, în contextul tulburărilor interne de la Teheran. Nu este clar, însă, cum au influențat protestele recente din Iran calculele celor două state și dacă ele vor mai respecta acordul informal.

Analişti: Un posibil atac al SUA ar putea avea consecinţe asupra Israelului

Președintele Donald Trump ia în calcul lovituri asupra regimului iranian, ca răspuns la reprimarea protestelor, ceea ce ar putea provoca Iranul să riposteze împotriva Israelului, potrivit unor analiști.

Un oficial iranian de rang înalt a declarat pentru Reuters că, în cazul unui atac, Iranul ar riposta asupra bazelor militare americane din Orientul Mijlociu, fără a menționa Israelul ca posibilă țintă.

Nu este clar nici dacă Israelul va renunța la angajamentele din decembrie și va participa la un eventual atac coordonat de SUA dacă ar exista o oportunitate de schimbare de regim la Teheran. În timp ce protestele din Iran escaladau, Israelul și-a prezentat pregătirile militare ca fiind "defensive" și a evitat un limbaj agresiv în declarațiile oficiale.

