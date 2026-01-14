Donald Trump face pregătiri pentru o posibilă intervenţie directă în Iran. Un ONG a oferit Casei Albe o listă cu 50 de ţinte, iar printre ele se află şi sedii ale Gărzilor Revoluţionare. Liderul american i-a încurajat pe protestatari să continue luptele de stradă. În Iran, regimul va începe execuţiile celor care au participat la protestele de stradă, în timp ce bilanţul victimelor, unul încă provizoriu, vorbeşte de cel puţin 3.400 de morţi.

Este mesajul pe care îl primesc cei mai mulţi dintre iranienii care încearcă să sune acasă de la începutul blackoutului . Gazaleh este în România din 1991, şi din 2019 are şi cetăţenie română. Este fiica unui activist politic de opoziţie din Iran. Ultima dată când a fost la Teheran, acum 16 ani, a fost reţinută pentru audieri în aeroport. Atunci i-au reţinut paşaportul pentru că protestase faţă de regimul din ţara natală. "Am reuşit prin verişorul meu care stă în SUA şi este it-ist să facem schimb de două sms-uri cu familia din partea mamei prin care au reuşit să ne spună că 'Suntem bine, suntem acasă. Nu am păţit nimic'. Nu este o luptă militară pe străzile din Iran, oamenii sunt cu mâinile goale. Vor avea loc execuţii ale oamenilor arestaţi. Cine opreşte treaba asta?", a declarat Gazaleh.

Scenariile luate în calcul de SUA

Şi la Bucureşti iranienii au manifestta în faţa ambasadei SUA şi au cerut sprijinul liderului de Casa Albă. Între timp, preşedintele Donald Trump anunţă că ajutorul este pe drum. Sunt mai multe scenarii analizate de experți în privința ajutorului din partea lui Donald Trump, mai degrabă, atunci când se discută despre intervenție. Primul, lovituri simbolice asupra unor clădiri din Teheran, care ar avea ca scop trimiterea unui mesaj de avertizare. Pentru a forța o schimbare reală de direcție, în scenariul 2, țintele ar fi nu doar clădiri guvernamentale, ci și baze are gărzilor revoluționare sau ale miliției.

Scenariul 3. Înlăturarea liderului suprem, o măsură radicală ce ar fi presupune răpirea sau chiar eliminarea ayatollahului Ali Khamenei. Schimbarea bruscă de putere vine însă la pachet cu riscuri. Al patrulea scenariu este descris ca cea mai puternică operațiune şi înseamnă atacuri cibernetice la scară largă care să paralizeze comunicațiile de stat ale Iranului. Scopul, mișcări de protest mai puternice fără propaganda regimului. Toate cele de mai sus ar pica dacă moderații ar reuși să îl convingă pe Ali Khamenei să semneze un acord nuclear cu SUA.

"La noi nu o să existe 'boots on the ground'. Nu o să ajungă forţele militare pe pământul iranian, important este să se distrugă instituţiile cheie", a declarat Gazaleh. Liderul american ia în calcul să intervină direct, după ce un tânăr de 26 de ani, simbol al rezistenţei iraniene, a fost condamnat la moarte prin spânzurare. Erfan Soltani va putea sta doar 10 minute cu familia sa înainte să fie executat. "Dacă-i spânzură (n.red. - pe protestatari), o să vedeţi nişte lucruri. Vom lua în considerare măsuri foarte ferme", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA. Presiuni se fac şi din Europa. Opt ţări i-au convocat pe ambasadorii iranieni.

