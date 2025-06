WSJ: Trump ar fi aprobat deja un plan de atac asupra Iranului, dar nu s-a hotărât când să dea ordinul final

Donald Trump a refuzat să spună clar dacă va ataca sau nu Iranul.

"Am idei cu privire la ce să fac, dar nu am luat o decizie finală. Îmi place să iau decizia finală cu o secundă înainte să fie luată, pentru că lucrurile se schimbă. Nici eu nu vreau să mă implic, dar spun de 20 de ani, poate mai mult, că Iranul nu poate avea o armă nucleară. O spun de mult timp, şi cred că au fost la câteva săptămâni distanţă de a avea una. Nu căutăm o încetare a focului. Căutăm o victorie totală, completă. Fără arme nucleare", a declarat Donald Trump.

Trump ar fi aprobat în particular un plan de atac

Articolul continuă după reclamă

Jurnaliştii de la Wall Street Journal scriu însă că Trump ar fi aprobat în particular un plan de atac, dar că aşteaptă să vadă dacă Iranul va renunţa la programul său nuclear. Mai multe surse din cadrul Ministerului iranian de Externe au declarat pentru The New York Times că Teheranul este dispus să vină la masa negocierilor. Ayatollahul Khamenei a refuzat orice astfel de discuţii. Putin a declarat că ar putea media chiar el conflictul.

Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a respins miercuri cererea lui Trump de predare necondiționată, iar președintele american a declarat că răbdarea sa a luat sfârșit.

Miercuri, Trump a declarat: "S-ar putea să o fac, s-ar putea să nu o fac", atunci când i s-a pus o întrebare cu privire la implicarea SUA în conflictul din Iran.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că ar trebui tăiate toate aceste sporuri, oferite doar la stat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰