Israelul și Iranul continuă să se atace reciproc în a șaptea zi a conflictului. Urmăriți pe observatornews.ro LIVE TEXT desfășurarea evenimentelor:

Update 10:50 Președintele rus Vladimir Putin a declarat că nu dorește să discute despre posibilitatea ca Israelul, cu sprijinul Statelor Unite, să-l asasineze pe liderul suprem al Iranului, relatează Reuters.

"Nici măcar nu vreau să discut această posibilitate. Nu vreau să o fac", a spus Putin joi.

El a adăugat că toate părțile implicate ar trebui să caute soluții pentru a pune capăt ostilităților, într-un mod care să asigure atât dreptul Iranului la utilizarea pașnică a energiei nucleare, cât și dreptul Israelului la securitatea necondiționată a statului evreu.Declarațiile vin în contextul în care Putin s-a propus recent ca posibil mediator în negocierile dintre Israel și Iran, exprimându-și "profunda îngrijorare" față de escaladarea conflictului.

Update 10:00 The Times of Israel relatează că Iranul a lansat joi dimineață aproximativ 30 de rachete balistice asupra Israelului, conform evaluărilor făcute de armata israeliană (IDF).

Cel puțin 47 de persoane au fost rănite în urma ultimelor atacuri cu rachete lansate de Iran, actualizând bilanțul anterior și raportând încă 18 persoane rănite "în timp ce fugeau spre adăpost".

Update 09:40 Pe lângă atacul asupra centrului medical Soroka din Beersheba, o altă rachetă a lovit un bloc de locuințe cu mai multe etaje, iar alte câteva clădiri rezidențiale au fost avariate în cel puțin două locuri din apropiere de Tel Aviv, a anunțat serviciul israelian de urgență Magen David Adom.

În total, cel puțin 40 de persoane au fost rănite în urma acestor atacuri.

Update 09:15 Donald Trump a declarat miercuri că preşedintele rus Vladimir Putin ar trebui să se ocupe mai întâi de conflictul din Ucraina, înainte de a încerca să joace rolul de mediator în criza dintre Israel şi Iran, relatează Le Figaro, potrivit News.ro.

"Am vorbit ieri cu el şi mi-a propus să fie mediator. I-am spus: "Fă-mi o favoare, fii mediator pentru tine însuţi. Să ne ocupăm mai întâi de medierea pentru Rusia, bine? Poţi să te ocupi de asta (conflictul din Orientul Mijlociu - n.r.) mai târziu"", a declarat preşedintele american în timpul unei discuţii cu jurnaliştii la Casa Albă.

Update 09:00 Cel puțin 32 de persoane au fost rănite în urma ultimului val de atacuri cu rachete lansate de Iran, a anunțat serviciul israelian de urgență Magen David Adom, potrivit The Guardian.

Într-un comunicat, un purtător de cuvânt al MDA a precizat că echipele medicale "acordă îngrijiri medicale și transportă la spital două persoane aflate în stare gravă... precum și 30 de persoane cu răni ușoare, provocate de suflul exploziei și de schije".

De asemenea, s-a menționat că alte echipe ale MDA acordă îngrijiri "mai multor persoane rănite în diverse locuri".

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat că Israelul va face ca "tiranilor" de la Teheran să plătească pentru atacul lansat.

"În această dimineață, tiranii teroriști din Iran au lansat rachete asupra spitalului Soroka din Beersheba și asupra populației civile din centrul Israelului", a transmis el într-o postare.

Update 09:00 Israelul a atacat joi dimineaţa reactorul cu apă grea din Arak, din nord-vestul Iranului, potrivit televiziunii de stat iraniene, care susţine că "nu există niciun pericol de radiaţii" şi că instalaţia a fost evacuată înainte de atac, relatează The Guardian.

Armata israeliană avertizase populaţia să evacueze zona din jurul reactorului cu apă grea - regiunile Arak şi Khondab - cu doar câteva ore înainte de lansarea atacului. Avertismentul a fost transmis printr-o postare pe reţelele sociale, similară celor emise pentru Gaza, şi includea o imagine din satelit a centralei, marcată cu un cerc roşu.

Reactorul cu apă grea de la Arak se află la 250 km sud-vest de Teheran.

"Armata israeliană a atacat un reactor nuclear neactiv din regiunea Arak din Iran”, a declarat armata israeliană (IDF) într-un comunicat. „Ca parte a valului de atacuri şi operaţiuni de amploare desfăşurate de Tsahal (armata israeliană) pentru a dezafecta programul de arme nucleare al regimului iranian, reactorul nuclear din regiunea Arak din Iran a fost atacat, inclusiv structura care sigilează reactorul, o componentă principală în producţia de plutoniu. Construcţia reactorului a început în 1997, dar nu a fost finalizată din cauza intervenţiei comunităţii internaţionale" - precizează armata israeliană în comunicatul citat de Le Figaro.

Apa grea ajută la răcirea reactoarelor nucleare, potrivit The Associated Press, dar produce plutoniu ca produs secundar, care poate fi utilizat în armele nucleare. Acest lucru ar oferi Iranului o altă cale către fabricarea unei bombe, în afară de uraniul îmbogăţit, în cazul în care ar decide să continue programul nuclear.

Update 08:36 O rachetă balistică iraniană a lovit oraşul Holon, la sud de Tel Aviv, relatează The Times of Israel. Centrul Medical Wolfson din Holon a anunţat că tratează trei persoane grav rănite în urma atacului cu rachete şi 16 răniţi în total, informează The Times of Israel. În afară de Beersheba, rachetele au lovit, de asemenea, Tel Aviv, Ramat Gan şi Holon, provocând pagube importante, scrie The Times of Israel.

Între timp, un purtător de cuvânt al Centrului Medical Soroka din Beersheba a declarat că spitalul a suferit "pagube extinse" în diferite zone şi că sunt persoane rănite în atac.

Update 08:14 Spitalul israelian Soroka, din Beersheba, a fost lovit joi dimineaţă de o rachetă balistică în urma unui atac iranian asupra sudului Israelului, au declarat oficialii israelieni. Imagini neverificate difuzate pe reţelele sociale arată oameni alergând pe coridoare pline de praf şi moloz şi medici stând afară printre resturile clădirii, scrie The Guardian.

"BREAKING: O lovitură directă a fost raportată la Spitalul Soroka din Beersheba, în sudul Israelului. Mai multe detalii vor urma", a postat Ministerul israelian de Externe pe X.

Un purtător de cuvânt al spitalului a raportat "daune la spital şi daune extinse în diferite zone. În prezent, evaluăm pagubele, inclusiv răniţii. Rugăm publicul să nu vină la spital în acest moment", a transmis oficialul.

Update 08:00 Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat că au detectat rachete lansate din Iran, iar sirenele de alertă au fost activate în întreaga țară.

"Sistemele de apărare sunt în funcțiune pentru a intercepta amenințarea", a transmis IDF.

Autoritățile au cerut populației să intre imediat în adăposturile antiaeriene și să rămână acolo "până la noi instrucțiuni". Și agenția de stat iraniană Fars a confirmat valul de rachete, relatând că Iranul a lansat drone către Israel "în urmă cu câteva ore", informație publicată pe canalul său de Telegram în jurul orei 7:40 dimineața, ora locală în Iran.

Un video filmat de un producător CNN în Ierusalim arată mai multe rachete pe cer.

Update 07:35 Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a afirmat joi că ţara sa rămâne ataşată diplomaţiei, dar va continua să acţioneze în legitimă apărare după atacul surpriză al Israelului de acum aproape o săptămână, relatează AFP.

"Iranul acţionează doar în legitimă apărare. Chiar şi în faţa celei mai scandaloase agresiuni împotriva poporului nostru, Iranul a ripostat până în prezent doar împotriva regimului israelian, şi nu împotriva celor care îl ajută şi îl susţin", a declarat Araghchi într-un mesaj postat pe X.

"Spre deosebire de regimul israelian ilegitim, genocidar şi ocupant, noi rămânem ataşaţi diplomaţiei", a adăugat el.

Update 07:22 Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a spus miercuri că ţara sa nu se va preda "niciodată" Israelului, care şi-a intensificat atacurile aeriene împotriva Iranului, înainte de a fi vizat de noi rachete hipersonice, relatează AFP. În cea de-a şaptea zi de război, ayatollahul Khamenei, aflat la putere din 1989, a avertizat Statele Unite cu "daune ireparabile" dacă vor interveni în conflict.

El a reacţionat la ameninţările preşedintelui american Donald Trump, un aliat al Israelului, care a cerut marţi Iranului să se "predea necondiţionat" şi a pus la îndoială posibilitatea unor lovituri americane împotriva Iranului.

"S-ar putea să o fac, s-ar putea să nu o fac", a declarat el miercuri, înainte de a repeta că nu s-a hotărât încă. El a mai spus că o cădere a actualului guvern "ar putea avea loc".

Update 07:20 Presa iraniană a relatat că Israelul a întrerupt pentru scurt timp emisia televiziunii de stat, prezentând imagini cu femei care manifestau şi făcând apel la populaţie să iasă în stradă, potrivit AFP.

Pe canalul său Telegram, cotidianul Hamshahri a distribuit un videoclip cu scurta întrerupere, împreună cu un mesaj în care se afirmă că "hackerii au spart televiziunea de stat şi au difuzat un apel către populaţie să iasă în stradă". Postul de televiziune a continuat spunând că întreruperea a fost "din cauza atacurilor cibernetice efectuate de inamicul sionist, care perturbă transmisia prin satelit". Teheranul a cerut locuitorilor din Haifa să evacueze oraşul din nordul Israelului, a informat televiziunea de stat iraniană.

De asemenea, Armata israeliană a anunţat joi că desfăşoară o serie de atacuri în Iran, în special la Teheran, în a şaptea zi a ofensivei sale împotriva Republicii Islamice, notează AFP.

"Forţele aeriene israeliene desfăşoară în prezent o serie de atacuri asupra Teheranului şi a altor zone din Iran", a anunţat armata pe contul său de Telegram.

Trump ar fi aprobat deja un plan de atac

Donald Trump a refuzat să spună clar dacă va ataca sau nu Iranul.

"Am idei cu privire la ce să fac, dar nu am luat o decizie finală. Îmi place să iau decizia finală cu o secundă înainte să fie luată, pentru că lucrurile se schimbă. Nici eu nu vreau să mă implic, dar spun de 20 de ani, poate mai mult, că Iranul nu poate avea o armă nucleară. O spun de mult timp, şi cred că au fost la câteva săptămâni distanţă de a avea una. Nu căutăm o încetare a focului. Căutăm o victorie totală, completă. Fără arme nucleare", a declarat Donald Trump.

Jurnaliştii de la Wall Street Journal scriu însă că Trump ar fi aprobat în particular un plan de atac, dar că aşteaptă să vadă dacă Iranul va renunţa la programul său nuclear. Mai multe surse din cadrul Ministerului iranian de Externe au declarat pentru The New York Times că Teheranul este dispus să vină la masa negocierilor. Ayatollahul Khamenei a refuzat orice astfel de discuţii. Putin a declarat că ar putea media chiar el conflictul.

Bloomberg: SUA, gata să atace

"Cred că ar fi potrivit ca toată lumea să colaboreze pentru a găsi căi de a pune capăt ostilităţilor şi de a ajunge la un acord între toate părţile implicate în conflict", a declarat Vladimir Putin.

Donald Trump i-a dat un sfat.

"Putin s-a propus să medieze conflictul. I-am spus: fă-mi o favoare, fii mediator pentru tine însuţi! Să ne ocupăm de mediere pentru Rusia mai întâi! Ok? Te poţi ocupa de asta mai târziu", i-a transmis Trump lui Putin.

Pe parcursul nopţii, alarmele au sunat din nou în Tel Aviv. În mijlocul ostilităţior rămân încă sute de români, care au cerut repatrierea de teama războiului.

"Aeronavele TAROM şi aeronavele militare ale MAPN sunt pregătite să intervină chiar în zilele imediat următoare", a declarat Emil Hurezeanu, ministrul de Externe.

Armata israeliană estimează că o operaţiune comună cu Statele Unite i-ar putea ajuta să neutralizeze instalaţiile de îmbogăţire a uraniului, inclusiv de la baza Fordo, ascunsă în munte, în mai puţin de 2 săptămâni.

Peste 46 de mii de soldaţi americani ar putea interveni urgent în Iran. Cele mai mari detaşamente sunt în Golful Persic, în Qatar - acolo sunt staţionaţi 11.000 de militari - şi Bahrain unde au ajuns 8,300 de soldaţi. Trupele ar putea prelua controlul asupra strâmtorii Ormuz, pe unde trec zilnic aproape 20 de milioane de barili de petrol. În cazul unui război regional, cele mai importante puncte vor fi baza aeriană Incirlik, din Turcia, unde Statele Unite au staţionate aproape 50 de bombe nucleare, şi baza Diego Garcia din Oceanul Indian , unde Pentagonul a trimis deja mai multe bombardiere strategice, capabile să poarte încărcătură nucleară.

O implicare directă a SUA în conflictul dintre Iran şi Israel, ar declanşa un război mondial

O implicare directă a americanilor în conflictul dintre Iran şi Israel, ar declanşa un război mondial, arată o analiză a Wall Street Journal, care ar avea ca scop controlul asupra petronului iranian. Teheranul exportă aproape 2 milioane de barili de petrol pe zi, iar 90 la sută din acesta ajunge în piaţa chineză. Rusia are şi ea interese, la fel şi Turcia, care l-a comparat pe premierul Netanyahu cu un dictator.

Apar între timp voci care vorbesc şi despre înlăturarea regimului de la teheran altfel decât prin intervenţie militară. Reza Pahlavi, fiul exilat al monarhului detronat al Iranului, i-a îndemnat pe iranieni să se revolte împotrivă actualei conduceri a ţării.

