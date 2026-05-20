Xi şi Putin transmit un mesaj anti-SUA de la Beijing. Ce a obţinut de fapt Kremlinul de la China
La 4 zile după ce Donald Trump a fost la Beijing, Xi Jinping şi Vladimir Putin s-au întâlnit pentru a condamna planurile preşedintelui american privind scutul antirachetă "Golden Dome" şi politica nucleară "iresponsabilă" a Washingtonului. Şi, deşi Kremlinul s-a lăudat cu zeci de acorduri semnate în China, Putin nu a reuşit să-l convingă pe Xi în legătură cu contractul privind livrările prin gazoductul Power of Siberia 2.
Declaraţia comună cu Vladimir Putin arătă că, deşi Xi vrea relaţii stabile şi constructive cu Trump, are divergenţe fundamentale cu acesta în probleme-cheie în care poziţia Chinei este strâns aliniată cu cea a Rusiei, explică Reuters.
Declaraţia comună susţine că planul lui Trump pentru un sistem de interceptare a rachetelor, amplasat la sol şi în spaţiu, ameninţă stabilitatea strategică globală şi critică Washingtonul pentru că a lăsat să expire în februarie tratatul care limita arsenalele nucleare ale SUA şi Rusiei.
Trump nu a răspuns propunerii Moscovei de a-l prelungi cu un an, după ce mai mulţi politicieni americani au susţinut că Washingtonul trebuie să-şi extindă arsenalul pentru a contracara China. De cealaltă parte, Beijingul susţine că dezvoltarea sa militară este mult mai redusă.
Deşi au vorbit pe aceeaşi voce în privinţa securităţii globale, cei doi lideri nu au reuşit să obţină progresul major pe care Moscova îl caută de mult timp: un contract pentru noua conductă Power of Siberia 2, care i-ar permite Kremlinului să vândă Chinei o cantitate de gaze naturale de peste două ori mai mare
Xi, summituri cu Trump şi Putin în decurs de o săptămână
Xi încheie o săptămână remarcabilă de diplomaţie, în care s-a întâlnit cu liderul celui mai puternic rival strategic al Chinei şi cu cel al unuia dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai săi. În timp ce Trump caută o cale de ieşire din războiul cu Iranul, iar armata lui Putin rămâne blocată în Ucraina, summitul i-a oferit liderului chinez ocazia de a prezenta Beijingul drept un pilon al stabilităţii globale şi un actor diplomatic indispensabil.
Şi dacă summitul cu Trump s-a axat în mare parte pe gestionarea tensiunilor, întâlnirea cu Putin a reprezentat o provocare diferită: cum să arate progrese într-o relaţie pe care cele două părţi au declarat-o deja "fără limite".
Xi şi Putin, care s-au întâlnit de peste 40 de ori, au subliniat amândoi apropierea relaţiilor ruso-chineze, pe care le-au consfinţit în 2022 prin semnarea unui tratat de parteneriat strategic, cu mai puţin de trei săptămâni înainte ca Moscova să invadeze Ucraina.
Moscova a semnalat înaintea vizitei că vrea noi acorduri energetice cu China, cel mai mare cumpărător de petrol rusesc. Vicepremierul rus Alexander Novak a spus că Beijingul este interesat de livrări pe termen lung de petrol rusesc şi de creşterea volumelor, care, potrivit acestuia, au urcat cu 10% în patru luni.
Putin nu a reuşit să obţină mult doritul contract privind Power of Siberia 2
În timpul ultimei vizite a lui Putin, în septembrie 2025, gigantul rus Gazprom a anunţat că ambele părţi au convenit să avanseze cu proiectul Power of Siberia 2, o conductă de 2.600 de kilometri, care ar urma să transporte 50 de miliarde de metri cubi de gaze pe an din Rusia către China, prin Mongolia.
China nu a oferit foarte multe detalii publice despre proiect. Nici Xi nu a menţionat conducta, deşi a declarat la întâlnirea cu Putin că cooperarea în domeniul energiei şi resurselor ar trebui să fie "piatra de temelie" a relaţiilor chino-ruse. Chestiuni-cheie, precum preţul gazelor, rămân nerezolvate, iar analiştii se aşteaptă ca negocierile să dureze ani.
Kremlinul a transmis că cele două părţi au ajuns la o "înţelegere generală privind parametrii" proiectului, dar nu au fost convenite alte detalii sau un calendar clar. Novak a spus doar că Rusia şi China finalizează contractele pentru livrări prin conductă.
Concret, potrivit Financial Times, China îşi doreşte gaz rusesc la preţul puternic subvenţionat de pe piaţa din Rusia. În plus, Beijingul s-ar teme că cererea de gaze naturale a atins vârful şi ar ezita să îşi asume un angajament pe termen lung privind cantităţile.
Cum a fost primit Putin în China
Xi l-a primit pe Putin la Marea Sală a Poporului din Beijing cu garda de onoare şi salve de tun, în timp ce zeci de copii fluturau steagurile Chinei şi Rusiei. Liderul de la Beijing a transmis că cele două ţări ar trebui să se concentreze pe strategia pe termen lung şi să promoveze un sistem de guvernare globală "mai just şi mai rezonabil", potrivit agenţiei de stat Xinhua.
"Relaţiile China-Rusia au ajuns la acest nivel pentru că am reuşit să aprofundăm încrederea politică reciprocă şi cooperarea strategică", a spus Xi.
De partea sa, Putin a declarat că relaţiile ruso-chineze au "atins un nivel cu adevărat fără precedent şi continuă să se dezvolte". Cele două părţi au semnat o declaraţie privind consolidarea coordonării strategice şi o alta care susţine multipolaritatea în ordinea mondială. "Agenda globală a păcii şi dezvoltării se confruntă cu noi riscuri şi provocări, cu pericolul fragmentării comunităţii internaţionale şi al revenirii către legea junglei", se arată în declaraţia comună, potrivit Kremlinului.
