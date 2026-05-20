Xi şi Putin transmit un mesaj anti-SUA de la Beijing. Ce a obţinut de fapt Kremlinul de la China

Vladimir Putin şi Xi Jinping la Beijing, 20 mai 2026

Trump nu a răspuns propunerii Moscovei de a-l prelungi cu un an, după ce mai mulţi politicieni americani au susţinut că Washingtonul trebuie să-şi extindă arsenalul pentru a contracara China. De cealaltă parte, Beijingul susţine că dezvoltarea sa militară este mult mai redusă.

Deşi au vorbit pe aceeaşi voce în privinţa securităţii globale, cei doi lideri nu au reuşit să obţină progresul major pe care Moscova îl caută de mult timp: un contract pentru noua conductă Power of Siberia 2, care i-ar permite Kremlinului să vândă Chinei o cantitate de gaze naturale de peste două ori mai mare

Xi, summituri cu Trump şi Putin în decurs de o săptămână

Xi încheie o săptămână remarcabilă de diplomaţie, în care s-a întâlnit cu liderul celui mai puternic rival strategic al Chinei şi cu cel al unuia dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai săi. În timp ce Trump caută o cale de ieşire din războiul cu Iranul, iar armata lui Putin rămâne blocată în Ucraina, summitul i-a oferit liderului chinez ocazia de a prezenta Beijingul drept un pilon al stabilităţii globale şi un actor diplomatic indispensabil.

Şi dacă summitul cu Trump s-a axat în mare parte pe gestionarea tensiunilor, întâlnirea cu Putin a reprezentat o provocare diferită: cum să arate progrese într-o relaţie pe care cele două părţi au declarat-o deja "fără limite".

Xi şi Putin, care s-au întâlnit de peste 40 de ori, au subliniat amândoi apropierea relaţiilor ruso-chineze, pe care le-au consfinţit în 2022 prin semnarea unui tratat de parteneriat strategic, cu mai puţin de trei săptămâni înainte ca Moscova să invadeze Ucraina.

Moscova a semnalat înaintea vizitei că vrea noi acorduri energetice cu China, cel mai mare cumpărător de petrol rusesc. Vicepremierul rus Alexander Novak a spus că Beijingul este interesat de livrări pe termen lung de petrol rusesc şi de creşterea volumelor, care, potrivit acestuia, au urcat cu 10% în patru luni.