Preşedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, într-o discuţie cu reporterii, că premierul Israelului, Benjamin Netanyahu "va face tot ce vreau eu să facă".

"E bine, va face tot ce vreau eu să facă. E un om foarte bun. Și va face tot ce vreau eu să facă. E un tip grozav. Pentru mine, e un tip grozav. Nu uitați, a fost prim-ministru în timp de război și nu este tratat corect în Israel, în opinia mea. Acum sunt la 99% în Israel, aș putea candida în Israel, așa că poate după ce fac asta voi merge în Israel, voi candida pentru funcția de prim-ministru. Am făcut un sondaj în această dimineață, sunt la 99%. Deci e bine. Dar a fost prim-ministru în timp de război și pur și simplu nu cred că îl tratează bine. Cred că au un președinte acolo care îl tratează foarte urât", a declarat preşedintele american presei.

Declaraţia vine la scurt timp după ce presa din Israel a relatat că cei doi lideri au avut o discuţie telefonică tensionată referitoare la Iran.

Publicația israeliană notează că Netanyahu se îndoiește din ce în ce mai mult că negocierile ulterioare cu Teheranul vor produce un acord de pace și dorește să reia atacurile militare.

Între timp, Trump dorește să insiste mai mult pentru un acord în care Iranul să abandoneze programul său de arme nucleare înainte de orice revenire la război.

Discuția a avut loc la câteva ore după ce New York Times a dezvăluit că Israelul, cu aprobarea lui Trump, a intrat în război cu un plan "îndrăzneț" de a-l instala pe fostul președinte intransigent Mahmoud Ahmadinejad ca nou lider al Iranului, după ce ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în atacurile de deschidere.

Planul s-a prăbușit în prima zi, când Ahmadinejad a fost rănit de un atac israelian asupra locuinței sale din Teheran, menit să-l elibereze din arestul la domiciliu, și nu a mai fost văzut de atunci.

Ahmadinejad, care se certase cu fostul ayatollah, era cunoscut în timpul președinției sale din 2005 până în 2013 pentru apelul său la "ștergerea Israelului de pe hartă". De asemenea, a susținut programul nuclear al Teheranului și a înăbușit violent disidența civilă.

"Planurile eșuate pentru Ahmadinejad demonstrează încă o dată că nu există un lider bun în rândurile actuale ale guvernului lor", a declarat un oficial american implicat în negocierile dintre SUA și Iran pentru Daily Mail.

