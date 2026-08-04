Zalujnîi spulberă visele ucrainenilor: "Nu vom intra niciodată în NATO, nu mai credeţi în poveşti"

Valeri Zalujnîi, fost comandant suprem al armatei ucrainene și actual ambasador al Kievului la Londra, susține că Ucraina nu va deveni niciodată membră NATO.

Valeri Zalujnîi a lansat una dintre cele mai dure critici formulate de un oficial ucrainean la adresa NATO, chiar în timpul unei reuniuni a ambasadorilor Ucrainei desfășurate luni, 3 august, la Kiev. Deși fusese invitat să vorbească despre o eventuală implicare mai profundă a Ucrainei în Joint Expeditionary Force – Forța Expediționară Comună, cunoscută sub acronimul JEF, fostul comandant al armatei și-a început intervenția punând sub semnul întrebării chiar obiectivul aderării la NATO.

Zalujnîi crede că NATO e cu 12 ani în spatele Rusiei, din punct de vedere militar

"Cunosc foarte bine NATO. Nu mai credeți în povești. Din păcate, nu vom intra niciodată", a afirmat Zalujnîi, potrivit publicației European Pravda, citată de Mediafax. Generalul a amintit că a lucrat timp de aproximativ 12 ani pentru apropierea armatei ucrainene de standardele Alianței, în timp ce Kievului i s-ar fi spus repetat că aderarea este tot mai aproape. Ambasadorul ucrainean în Marea Britanie a argumentat că armata țării sale, transformată radical de războiul cu Rusia, nu se mai potrivește unei organizații despre care spune că funcționează încă pe baza unor doctrine rămase din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial.

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Zalujnîi a prezentat o evaluare extrem de critică a capacității NATO de a se adapta războiului modern. În opinia sa, Alianța ar putea avea nevoie de încă 12 ani pentru a trece la standarde care să îi permită să ajungă măcar la o parte din nivelul militar actual al Rusiei.

Afirmațiile reprezintă evaluarea personală a generalului și contrastează puternic cu mesajele oficiale ale NATO, care susține că își modernizează capacitățile de atac la distanță, apărare antiaeriană și antirachetă, sisteme fără pilot, inteligență artificială, spațiu și război cibernetic. La summitul de la Ankara din 8 iulie 2026, aliații au anunțat inclusiv achiziții militare suplimentare de peste 50 de miliarde de dolari.

În pofida criticilor, Zalujnîi a recunoscut că Ucraina are în continuare nevoie de tehnologiile existente în statele NATO, în special de sisteme antibalistice, capacități spațiale și alte mijloace militare avansate. Fostul comandant al armatei ucrainene consideră că viitoarele garanții de securitate pentru Kiev ar putea veni din partea unor alianțe noi, formate în afara actualei structuri NATO.

Potrivit lui Zalujnîi, Ucraina se va lega probabil de blocuri care urmează să fie create, cea mai realistă variantă fiind apariția unui bloc european de securitate militară. Generalul a indicat JEF drept unul dintre mecanismele care ar putea deveni utile pentru apărarea Ucrainei.

Joint Expeditionary Force este o structură militară formată din zece state și condusă de Marea Britanie, concentrată în special asupra securității din Marea Baltică, Atlanticul de Nord, regiunea arctică și nordul Europei. JEF poate desfășura rapid forțe și poate reacționa la amenințări aflate sub pragul activării Articolului 5 al NATO.

Ucraina nu este membră a structurii, dar a încheiat în noiembrie 2025 un parteneriat consolidat cu JEF. Cooperarea include pregătirea militarilor ucraineni, protejarea infrastructurii submarine, utilizarea dronelor, medicina de război și combaterea dezinformării. Unități ucrainene urmează să participe în 2026 la seria de exerciții JEF LION.

JEF nu reprezintă însă, în forma actuală, un substitut juridic pentru NATO. Structura nu are o clauză de apărare colectivă echivalentă Articolului 5 și nici obligația automată ca membrii să intervină militar atunci când unul dintre ei este atacat. Documentele oficiale o descriu mai degrabă drept un instrument flexibil care completează și sprijină NATO.

Aderarea la NATO este înscrisă în Constituția Ucrainei

Declarațiile lui Zalujnîi nu modifică, prin ele însele, direcția oficială de politică externă a Ucrainei. Din 2019, Constituția țării stabilește caracterul ireversibil al parcursului european și euroatlantic, precum și obiectivul obținerii statutului de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene și NATO.

Poziția oficială a Alianței rămâne, de asemenea, cel puțin formal, că „viitorul Ucrainei este în NATO”. Pagina NATO dedicată relațiilor cu Kievul, actualizată pe 9 iulie 2026, arată că aliații continuă să susțină „drumul ireversibil” al Ucrainei către integrarea euroatlantică deplină, inclusiv aderarea.

Cu toate acestea, declarația summitului NATO de la Ankara, adoptată pe 8 iulie 2026, nu a mai inclus explicit formularea privind aderarea sau „drumul ireversibil”, folosită în documentele summitului de la Washington din 2024. Textul de la Ankara s-a concentrat asupra sprijinului militar, aliații europeni și Canada angajându-se să furnizeze Ucrainei echipamente, instruire și asistență în valoare de 70 de miliarde de euro în 2026 și cel puțin un nivel echivalent în 2027.

Declarația actuală reprezintă și o schimbare semnificativă de ton pentru Zalujnîi. În octombrie 2024, în timpul unei intervenții la Chatham House, fostul comandant susținea că aderarea la NATO era principala soluție pentru securitatea pe termen lung a Ucrainei și avertiza că reconstrucția țării nu va fi posibilă fără garanții credibile împotriva unei noi agresiuni ruse.

Poziția exprimată acum de general indică o diminuare puternică a încrederii sale în perspectiva aderării și în capacitatea NATO de a răspunde rapid transformărilor produse de războiul modern. Declarațiile au o greutate politică suplimentară deoarece Zalujnîi rămâne una dintre cele mai populare și influente personalități din Ucraina, fiind prezentat frecvent drept un posibil viitor rival politic al președintelui Volodimir Zelenski.