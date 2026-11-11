Cel mai lung zbor al unui avion de linie, confirmat de Guinness: 23.155 de kilometri fără escală, de la Melbourne la Toulouse, în 24 de ore și 24 de minute.

Zborul care a durat peste 24 de ore și a intrat în Cartea Recordurilor. Traseul neobișnuit al avionului - Shutterstock

Cel mai lung zbor făcut vreodată de un avion de linie a durat 24 de ore și 24 de minute, potrivit The Independent. Avionul a zburat fără escală de la Melbourne, în Australia, până la Toulouse, în Franța. Guinness World Records a confirmat oficial recordul abia acum, la peste trei luni după zbor.

Airbus-ul A350-1000ULR a parcurs 23.155 de kilometri. A decolat din Melbourne pe 27 iulie, la 17:27, ora locală, și a aterizat la Toulouse a doua zi dimineață.

Două răsărituri într-un singur zbor

Avionul nu a luat drumul cel mai scurt spre Europa. A survolat Sydney, a traversat Pacificul spre nord-est, apoi America de Nord și Atlanticul, a trecut pe deasupra Londrei și a coborât spre Toulouse. Cei 13 piloți și ingineri de la bord au prins două apusuri și două răsărituri.

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Nu au existat pasageri, pentru că a fost un zbor de test. Avionul are un rezervor suplimentar de combustibil, integrat în spatele fuzelajului. Recordul a fost stabilit pe baza datelor validate de Federația Aeronautică Internațională și de Flightradar24. Aproape 4 milioane de oameni au urmărit zborul în direct pe Flightradar24.

„Recordul mondial a fost cireașa de pe tort”, a spus Lars Wagner, directorul diviziei de avioane comerciale a Airbus.

Ce înseamnă pentru pasageri

Zborul face parte din „Project Sunrise”, planul Qantas de a lega fără escală coasta de est a Australiei de Londra și New York.

Primul zbor comercial Sydney-Londra este programat pentru octombrie 2027, iar biletele se pun în vânzare în februarie 2027. Ruta va avea aproape 17.000 de kilometri și va dura până la 22 de ore. Va deveni cel mai lung zbor comercial din lume, depășind cursa Singapore Airlines dintre Singapore și New York, de aproximativ 18 ore.

Qantas a comandat 12 avioane A350-1000ULR, iar primul ar urma să fie livrat în aprilie 2027. Avioanele vor avea doar 238 de locuri și o zonă de relaxare, unde pasagerii se pot mișca și întinde în timpul zborului.