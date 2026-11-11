Istvan Kovacs arbitrează un meci de top în UEFA Nations League 

În următoarele zile se joacă ultimele meciuri din UEFA Nations League, faza grupelor, iar arbitrul român Istvan Kovacs a fost delegat la o partidă de top, Italia - Franţa.

Arbitrul de 42 de ani va conduce, astfel, un meci din penultima etapă a grupelor, o partidă care se va juca joi, 12 noiembrie, de la 21.45, ora României.

Kovacs va fi asistat de Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, în timp ce rolul de al patrulea oficial va fi îndeplinit de Szabolcs Kovacs, nimeni altul decât fratele lui Istvan Kovacs. În camera VAR se vor afla arbitrul olandez Dennis Higler şi românul Cătălin Popa.

Italia - Franţa se joacă la Milano, pe San Siro, iar oaspeţii pornesc drept favoriţi, mai ales în condiţiile în care ei conduc o grupă din care mai fac parte Belgia şi Turcia.