Tragedia din Bulgaria de pe autostrada Trakia în urma căreia 11 oameni au murit, iar alţi 51 au fost răniţi ar fi fost provocată de un român. Este vorba despre un şofer de TIR care a fost deja reţinut de poliţişti. El a fost audiat, dar urmează să dea noi declaraţii pentru ca poliţiştii să stabilească ce manevre a făcut înainte de impactul său cu un autobuz. În carambol în care au fost implicate 86 de maşini a fost rănit grav şi un alt român.

Principala ipoteză a anchetatorilor este că șoferul român de TIR ar fi declanșat primul accident în lanț pe sensul de mers către Burgas. Camionul său se afla în fața unei coloane de vehicule și ar fi oprit brusc autovehiculul. Românul le-a spus polițiștilor că a încetinit tocmai din cauza vizibilității reduse. Anchetatorii verifică acum dacă TIR-ul era complet oprit, dacă circula foarte încet sau dacă efectua o manevră interzisă pe carosabil.

Cine este românul, rănit grav

Procurorii au reconstituit deja o parte din succesiunea evenimentelor. Un autoturism care venea în spatele camionului românesc a reușit să evite impactul. Un autobuz cu pasageri care circula în urma lui a intrat însă în coliziune. A urmat un alt camion încărcat cu cereale și apoi zeci de vehicule care s-au ciocnit unele de altele.

Articolul continuă după reclamă

Șoferul român a fost reținut și audiat ieri, iar astăzi urmează să dea noi declarații de această dată în prezența unui interpret. Polițiștii au audiat alte 44 de persoane. Procurorii spun că este prea devreme pentru formularea unor acuzații și că expertizele vor stabili responsabilitatea fiecărui șofer. Este posibil ca și șoferul român să fie lăsat liber astăzi.

Între timp avem informații și despre celălalt român rănit grav în accident. Este un bărbat de 58 de ani din Pitești. Am vorbit cu familia lui care mi-a povestit că imediat după accident a reușit să-și contacteze rudele printr-un apel video și să le spună ce s-a întâmplat. Ulterior a fost preluat de medic și transportat la spitalul din Burgas, unde este internat și la această oră.

Filmul incidentului

Sunt imagini apocaliptice după accidentele în lanţ de pe autostrada Trakia, care par desprinse dintr-un joc video. Zeci de maşini strivite de camioane, unele arse, altele răsturnate. În toate sunt oameni încarceraţi. Şirul de remorci se întinde pe sute de metri.

Dezastrul ar fi fost provocat de o manevră a unui şofer de TIR român. Bărbatul a fost deja reţinut.

"Conform datelor preliminare, șoferul român afirmă că a încetinit din cauza ceții, dar astăzi urmează să fie interogat în detaliu, deoarece este necesar și un interpret pentru a putea obține, în final, un interogatoriu precis și adecvat", a declarat Doicin Doicev, procuror Yambol.

Prin ceaţă şi fum, supravieţuitorii îşi caută disperaţi rudele şi prietenii.

"L-am scos pe omul acela afară. Pe cel din mașina în flăcări. I-am spart geamul cu un cric. Un bărbat a murit chiar în spatele meu. Chiar nu știu cum am reușit să scap sau ce s-a întâmplat. Slavă Domnului că sunt încă în viață", a declarat un martor.

11 oameni şi-au pierdut viaţa. La locul accidentului sunt în continuare zeci de maşini distruse, multe strivite unele de altele. Operaţiunea de curăţare a autostrăzii se desfăşoară în paralel cu ancheta criminaliştilor. În timp ce utilajele ridică epavele, poliţiştii ridică probe care să-i ajute să stabilească exact cum s-a produs carambolul

Accidentul a avut loc puţin după ora 7 dimineaţa, pe autostrada Trakia, care leagă capitala Bulgariei de litoralul Mării Negre.

Pe o ceaţă densă, un camion a blocat sensul de mers spre Burgas şi a fost lovit în plin de un autocar plin cu pasageri. Din spate a venit un TIR încărcat cu cereale, formând un blocaj în care au intrat apoi zeci de alte autoturisme. Şoferii care mergeau către Sofia au încetinit în dreptul accidentului şi asta a dus la un nou carambol mortal. Cifrele sunt înspăimântătoare: 63 de masini implicate pe un sens, 23 pe celălalt.

"Era o teroare absolută în interiorul autocarului. Cereale se revărsau de sus, prin geamuri. Toate geamurile erau sparte, sticla cădea ca ploaia, iar noi eram îngrămădiți unii peste alții", spune o femeie.

51 de oameni au fost răniţi şi au fost transportaţi la spitale din trei oraşe. Printre ei, şi un român.

Şoferul român rănit grav în accident are 58 de ani, este din Piteşti. Imediat după impact a reuşit să-şi anunţe familia, printr-un apel video şi să povestească ce a păţit. Apoi a fost preluat de medici şi transportat la spital. Este internat în acest moment la spitalul din Burgas, la terapie intensivă, în comă indusă.

"Are plămânii afectaţi mai multe nu pot să spun...Este intubat, ventilat mecanic, aşteptăm să vedem cum decurg lucrurile", a declarat Mihai Chiriață, fiul românului rănit în accident.

"Este şofer pe camion şi incărcase din România către Turcia, se ducea în Turcia, era încărcat cu ţeavă şi ţeava l-a împins mai mult în faţă, i-a intrat ţeava în cabină", spune și Alexandra, fiica românului.

Potrivit autorităţilor, în momentul accidentului era o ceaţă densă, iar vizibilitatea a scăzut la 10 metri. În plus, asfaltul era ud. Astăzi este zi de doliu naţional în Bulgaria, după tragedia de pe autostradă.