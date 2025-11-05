Zece răniți în Franța, după ce un șofer a intrat cu viteză în trecători. A încercat apoi să dea foc maşinii

Momente de panică pe insula Oléron, în vestul Franței. Zece persoane au fost lovite de un șofer care a intrat cu mașina în mai mulţi trecători și un ciclist, miercuri dimineață. Două dintre victime sunt în stare critică. Bărbatul, un francez de 30 de ani, a fost reținut de jandarmi la scurt timp după atac, în timp ce încerca să își incendieze mașina.

Incidentul a avut loc miercuri, în jurul orei 8:45, între localitățile Dolus-d’Oléron și Saint-Pierre-d’Oléron, pe insula Oléron, situată în departamentul Charente-Maritime. Potrivit publicației Le Parisien, șoferul a intrat cu viteză în mai multe persoane, pietoni și un ciclist, şi a rănit zece dintre acestea. Cinci dintre ei au fost transportați la spital, iar trei sunt grav răniți. Mai multe victime au fost evacuate cu elicopterul către spitalul universitar din Poitiers.

Șoferul ar fi strigat "Allah Akbar" înainte de a lovi trecătorii

Autoritățile franceze au anunțat că bilanțul este provizoriu și ar putea fi actualizat pe măsură ce ancheta avansează. O celulă de sprijin psihologic a fost deschisă la Château d’Oléron pentru victime și martori.

Conform primelor informații din anchetă, mai mulți martori susțin că șoferul ar fi strigat "Allah Akbar" înainte de a lovi în plin grupul de persoane. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu exclud nicio ipoteză în acest moment.

"Aceste informații sunt în curs de verificare", au declarat surse din anchetă pentru presa franceză, precizând că nu este exclusă nici varianta unei persoane cu tulburări psihice.

A încercat să își incendieze mașina, cu butelii de gaz în interior

La doar câteva minute după atac, bărbatul a fost reținut fără violență de forțele de ordine, în timp ce încerca să își incendieze mașina. În interiorul vehiculului au fost găsite mai multe butelii de gaz, însă flăcările au fost stinse rapid și mașina a ars doar parțial.

Agresorul a fost plasat în arest la secția de jandarmerie din Saint-Pierre-d’Oléron.

Potrivit sursei citate, atacatorul este un bărbat francez în vârstă de aproximativ 30 de ani, care locuiește în satul La Cotinière, pe coasta de vest a insulei.

"Este cunoscut pentru numeroase derapaje, mai ales din cauza consumului de droguri și alcool", a declarat pentru presa franceză Christophe Sueur, primarul din Saint-Pierre-d’Oléron.

Conform informațiilor disponibile, bărbatul nu figurează în fișierul național pentru prevenirea radicalizării cu caracter terorist (FSPRT).

Ministrul de Interne, trimis de premier pe insula Oléron

Într-un mesaj publicat pe platforma X (fostul Twitter), ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat că se va deplasa pe insula Oléron în cursul zilei de miercuri, "la solicitarea premierului", pentru a evalua situația la fața locului și a discuta cu autoritățile locale.

"În această dimineață, un șofer a lovit mai mulți pietoni și bicicliști pe traseul său, între localitățile Saint-Pierre-d’Oléron și Dolus-d’Oléron. Două dintre victime sunt în stare critică, iar alte trei persoane au fost rănite. Autorul a fost reținut de jandarmi. A fost deschisă o anchetă. La solicitarea prim-ministrului, mă voi deplasa la fața locului", a declarat Laurent Nuñez pe contul său de X.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească motivul real al atacului și dacă a fost vorba despre un act premeditat sau rezultatul unei crize psihice. Procurorii au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor.

