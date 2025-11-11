12 persoane ucise într-un atentat sinucigaş cu bombă la Islabamad. Alte 27 au fost rănite

Ministrul de Interne din Pakistan a anunţat că 12 persoane au fost ucise şi 27 au fost rănite într-un atentat sinucigaş comis în faţa unui tribunal din capitala Pakistanului, Islamabad, relatează BBC.

"Un atentator a încercat să atace tribunalul districtual, dar nu a reuşit să intre înăuntru" a declarat Mohsin Naqvi, ministrul de interne pakistanez.

Atentatul ar fi fost cauzat de tensiunile cu ţările vecine

Atentatul a avut loc pe fondul unor tensiuni regionale puternice cu cele 2 ţări vecine, Afganistan și India.

"La ora 12:39 (07:39 GMT) a avut loc un un atentat sinucigaș la Kachehri, unde se află tribunalul. Atacul a ucis 12 persoane și a rănit cel puțin alte 27", a declarat ministrul pakistanez.

El mai spus că atacatorul a detonat bomba în apropierea unei maşini de poliţie, după ce a aşteptat în jur de 15 minute. Navki a declarat că "autorităţile vor acorda prioritate identificării atentatorului şi cei implicaţi vor fi aduşi în faţa justiţiei."

Președintele pakistanez Asif Ali Zardari a declarat că „a condamnat ferm atentatul sinucigaș”.

Un avocat aflat în apropiere a auzit "o bubuitură puternică"

Un avocat, care şi-a parcat maşina în faţa tribunalului în acel moment a spus că a auzit o „bubuitură puternică”.

"A fost un haos total. Oamenii alergau în interiorul complexului", a adăugat avocatul Rustam Malik pentru agenţia de ştiri AFP.

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a spus că au fost implicate grupuri extremiste, "susţinute activ de India".

"Conspiratorii din spatele acestui act odios nu vor fi cruțați. Toți cei responsabili vor fi aduși în fața justiției, indiferent cât de profundă este conspirația." a declarat prim-ministrul indian Narendra Modi.

Nu există încă nicio informaţie oficială despre motivul care a dus la explozie.

Capitala Pakistanului a fost vizată de un atac sinucigaş cu bombă pentru ultima dată în urmă cu 3 ani, când un ofiţer de poliţie a fost ucis şi alte persoane au fost rănite, transmite BBC.

Alte atacuri au avut loc în alte părţi ale ţării de atunci, dar nu şi în capitala Islamabad.

