FBI anunţă că a dejucat un atentat terorist planificat pentru noaptea de Revelion

Autoritățile americane anunţă că au dejucat o amenințare teroristă credibilă în weekend, arestând patru presupuși membri ai unui grup extremist radical pro-palestinian, acuzați că au planificat atentate cu bombă coordonate, de Revelion, în Los Angeles.

de Redactia Observator

la 15.12.2025 , 17:27
FBI-ul a declarat pentru Fox News Digital că membrii s-au autoidentificat ca făcând parte dintr-o ramură radicală a Frontului de Eliberare a Insulei Turtle (TILF), un grup extremist motivat de ideologia pro-palestiniană, anti-aplicarea legii și anti-guvernamentală.

Potrivit FBI, aceștia ar fi planificat atacuri cu bombă în ajunul Anului Nou folosind dispozitive explozive improvizate (IED), vizând cinci locații distincte din Los Angeles.

Agenția a declarat că cei patru au fost arestați în Valea Lucerne, unde se crede că se pregăteau să testeze dispozitive explozive înainte de atacurile planificate. Fiecare dintre ei a fost acuzat de conspirație și deținere a unui dispozitiv distructiv.

FBI a declarat luni că o a cincea persoană despre care se crede că este conectată la același grup extremist TILF a fost arestată în New Orleans pentru că ar fi planificat un atac separat.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

fbi atentat terorism kash patel los angeles
