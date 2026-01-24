Zeci de zboruri către Orientul Mijlociu au fost anulate în ultimele 24 de ore de teama unui nou conflict militar. Marile companii aeriene au suspendat cursele după ce Donald Trump a anunţat că trimite o armadă în regiune şi a avertizat că supraveghează tot ce face Iranul. În replică, republica islamică a ameninţat cu un război total în cazul unui bombardament.

Primele companii care au anulat zborurile au fost cele europene. Air France a suspendat cursele dintre Paris şi Dubai, iar KLM a renunţat la cele către Dubai şi Riad, precum și către Tel Aviv. United Airlines şi Canada Air au luat aceeaşi decizie privind zborurile către Israel.

Totul, după un avertisment dur al lui Donald Trump.

"Avem o flotilă mare care merge în direcția aceea. Și vom vedea ce se întâmplă. Este o forță mare. Avem o forță mare care se îndreaptă spre Iran. Aș prefera să nu se întâmple nimic, dar îi urmărim foarte atent", a declarat Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

Presa americană scrie că portavionul USS Abraham Lincoln și mai multe distrugătoare cu rachete ghidate vor sosi în Orientul Mijlociu în următoarele zile. Mai multe sisteme suplimentare de apărare aeriană au fost desfășurate pentru a proteja bazele americane. Iar Marea Britanie trimite şi ea avioane de luptă Eurofighter Typhoon în Qatar, la cererea autorităţilor de la Doha.

"Preşedintele ar trebui să folosească capabilităţile militare pentru a slăbi şi mai mult acest regim, care este în punctul cel mai vulnerabil din ultimii 45 de ani. Un bombardament ar împinge regimul pe drumul spre colaps", a declarat Jack Keane, analist militar.

Posibilitatea unui atac va fi discutată în Israel, de premierul Benjamin Netanyahu şi trimişii americani, Steve Witkoff şi Jared Kushner.

"Din păcate, trebuie să spun că sunt semne că Israelul, în special, îşi doreşte un atac împotriva Iranului. Este adevărat", a spus Hakan Fidan, ministrul turc de Externe.

Un oficial de la Teheran a ameninţat însă cu un război total, în cazul în care ţara lui va fi atacată.

Ameninţările dintre cele două tabere vin la două săptămâni după ce preşedintele american a fost la un pas să lanseze un atac împotriva Iranului din cauza represiunii violente a manifestaţiilor anti-regim din marile oraşe. Cel mai recent bilanţ vorbeşte despre 5.000 de morţi, iar unele organizaţii spun chiar că numărul a depăşit 16.000.

