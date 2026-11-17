Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia primește zeci de rachete balistice pe lună de la Coreea de Nord și a cerut distrugerea lansatoarelor de rachete balistice ale Rusiei.

Zelenski a subliniat că Europa are rachete capabile să execute atacuri eficiente. El susține că, pentru contracararea "banditismului global", susținut de aliatul său de la Phenian, trebuie să fie susținute livrările de arme similare către Ucraina.

"Un răspuns pe măsură este pe deplin justificat. De asemenea, trebuie să reluăm discuția despre distrugerea lansatoarelor de rachete balistice ale Rusiei. Lumea occidentală dispune de tehnologia necesară pentru a face acest lucru, iar pentru a determina Rusia să accepte pacea mai repede și pentru a garanta securitatea într-un mod mai sigur, trebuie să avem aceste tehnologii aici, în Ucraina" a scris Volodimir Zelenski pe X.

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Luni, liderul de la Kiev a declarat că negociatorii desemnați de aliații europeni ai Ucrainei au avut o primă discuție cu emisarii ucraineni și americani asupra viitoarelor negocieri cu Rusia pentru încheierea războiului, dar le-a cerut acestor aliați europeni să furnizeze armatei ucrainene rachete pentru a lovi Rusia, ca represalii față de folosirea de către aceasta a rachetelor nord-coreene.