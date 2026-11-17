Un sanctuar pentru animale caută doi angajați care să aibă grijă de peste 750 de papagali salvați. Oportunitatea neobișnuită este disponibilă în Arizona, Statele Unite, și oferă un salariu de până la 15,75 de dolari pe oră (aproximativ 2.482 de euro pe lună) și cazare gratuită.

Salariu de peste 2.000 de euro şi cazare gratuită ca să ai grijă de papagali - Facebook/The Oasis Sanctuary

Cele două locuri de muncă sunt oferite de The Oasis Sanctuary, situat în Cascabel, în sud-estul statului Arizona. Fondată în 1997, instituția se dedică îngrijirii păsărilor care au fost abandonate, maltratate sau care nu mai pot trăi alături de foștii proprietari, scrie CNN Brasil.

Sanctuarul se întinde pe o suprafață de 72 de hectare, într-o regiune izolată a deșertului. Deoarece cele mai apropiate servicii se află la aproximativ 40 de kilometri distanță, în orașul Benson, organizația pune la dispoziția angajaților o locuință privată și acoperă cheltuielile pentru apă, energie electrică, gaz și colectarea deșeurilor.

Ce beneficii ai și ce cerințe trebuie să îndeplinești

Cele două posturi presupun un program de 40 de ore pe săptămână, cu o remunerație cuprinsă între 15,15 și 15,75 dolari pe oră – între 13,76 și 14,31 euro.

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Sanctuarul preferă să angajeze un cuplu care să împartă locuința oferită, însă și alți candidați se pot înscrie în procesul de selecție.

Persoanele interesate trebuie să fi absolvit liceul, să dețină permis de conducere și să aibă un autovehicul propriu. Experiența în îngrijirea păsărilor reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. În cadrul procesului de selecție, candidații trebuie să desfășoare cel puțin patru zile de muncă voluntară la sanctuar.

Ce trebuie să facă angajații

Activitatea angajaților presupune mai mult decât simpla hrănire a papagalilor. Printre responsabilități se numără pregătirea hranei pentru păsări, curățarea spațiilor în care acestea sunt adăpostite, monitorizarea stării lor de sănătate, administrarea medicamentelor și organizarea unor activități de stimulare a animalelor.

În ciuda beneficiilor oferite, precum cazarea gratuită și contactul zilnic cu sute de păsări, reprezentanții sanctuarului avertizează că munca presupune un efort fizic considerabil. Angajații trebuie să facă față temperaturilor extreme, prafului și zgomotului constant, dar și să desfășoare activități care implică ridicarea și transportul unor greutăți și petrecerea unor perioade îndelungate în picioare.

The Oasis Sanctuary și-a asumat angajamentul de a oferi un adăpost permanent păsărilor salvate. Instituția nu comercializează animalele și nici nu le oferă spre adopție. Scopul său este să le îngrijească pe tot parcursul vieții, pentru a asigura bunăstarea papagalilor salvați.