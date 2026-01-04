Rusia a atacat teritoriul ucrainean în ultima săptămână cu aproximativ 2.000 de bombe ghidate şi drone, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, subliniind că Kievul contează pe sprijinul partenerilor săi pentru a respinge atacuri de acest gen şi a aduce Moscova la masa negocierilor, potrivit EFE, citată de Agerpres.

- Zelenski denunţă atacuri ale Rusiei cu aproximativ 2.000 de drone, bombe şi rachete în ultimele 7 zile - Profimedia

"Rusia a lansat săptămâna aceasta peste 1.070 de bombe ghidate, aproape 1.000 de drone de atac şi şase rachete împotriva Ucrainei", a scris Zelenski pe contul său de Telegram. "Pentru Ucraina, este foarte important ca sprijinul partenerilor noştri să continue. Contăm pe o asistenţă constantă pentru consolidarea apărării noastre", întrucât "practic în fiecare zi există o ameninţare la adresa vieţii în Ucraina din cauza atacurilor ruseşti", a adăugat Zelenski.

Militarii ucraineni au doborât 39 de drone lansate de Rusia, susţine armata de la Kiev

"Stabilitatea şi predictibilitatea ajutorului acordat Ucrainei sunt elementele care pot determina Moscova să opteze pentru diplomaţie", a subliniat şeful statului ucrainean, evidenţiind faptul că Kievul este sprijinit de partenerii săi internaţionali în faţa Moscovei. "Contăm pe mai multă asistenţă în materie de apărare şi sprijin pentru a pregăti documentele privind garanţiile de securitate ale SUA, Europei şi partenerilor din Coaliţia Voinţei", a subliniat Zelenski.

Potrivit Forţelor aeriene ale Ucrainei, în noaptea de sâmbătă spre duminică, militarii ucraineni au doborât 39 de drone lansate de Rusia asupra teritoriului ucrainean. Forţele ruse au lansat 52 de drone asupra Ucrainei, au indicat relatat Forţele aeriene pe canalul lor de Telegram, subliniind că în urma atacului din timpul nopţii s-au înregistrat 13 lovituri asupra unor obiective în nouă zone.

Primarul oraşului Harkov (nord-estul Ucrainei) Igor Terehov, a anunţat duminică dimineaţa că la locul atacului rus de vineri cu rachete asupra unui bloc de locuinţe au fost găsite noi rămăşiţe umane, ceea ce ridică la patru numărul morţilor. "Au fost găsite fragmente din corpul încă a unei persoane. Operaţiunile de căutare şi salvare la locul tragediei continuă", a informat Terehov pe contul său de Telegram.

Potrivit autorităţilor locale, în atac au fost rănite cel puţin 27 de persoane, după explozia a două rachete Iskander-M, atac pe care preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a calificat drept "oribil". La rândul său, Ministerul rus al Apărării a anunţat că forţele sale armate au preluat controlul asupra localităţii Podoli, în apropierea oraşului Kupiansk, din regiunea Harkov. Rusia a revendicat cucerirea oraşului strategic Kupiansk la sfârşitul anului trecut, deşi Ucraina neagă că ar fi pierdut controlul asupra acestui oraş.

Ulterior, Moscova a recunoscut mai multe contraatacuri ucrainene pentru recucerirea oraşului Kupiansk, dar a insistat că acestea au fost respinse. Controlul asupra oraşului Kupiansk, un important nod feroviar, are o mare valoare pentru Rusia, deoarece ar permite trupelor sale să-şi consolideze poziţiile pe malul râului Oskil, unde se află oraşul, şi ar spori securitatea regiunii de frontieră ruse Belgorod şi a unor părţi din regiunea anexată Lugansk împotriva atacurilor ucrainene.

