Zelenski: Doar Trump poate forța mâna lui Putin. SUA amână sancțiunile până la deciziile UE privind China

Dronele pun iar pe jar flancul estic al NATO. Un aparat de zbor fără pilot a fost neutralizat în Varşovia, într-o zonă cu clădiri strategice, iar două persoane au fost arestate. După incidentul similar din weekend, din România, oficialii europeni atrag atenţia că Vladimir Putin vrea să testeze reacţia NATO. Un mesaj liniştitor vine însă de la Cotroceni, românii sunt în siguranţă, Alianţa funcţionează, spune Nicuşor Dan.

Incidentul de la Varşovia a avut loc seara. Un ofiţer de la Serviciul de Protecţie al Statului a observat cum o dronă survola clădirile guvernamentale şi reședința prezidențială. În zonă se mai află şi biroul premierului Tusk, sediul ministerului Apărării, dar şi ambasada Rusiei. După ce s-a dat alarma, un belorus de 17 ani şi un ucrainean de 21 de ani au fost ridicaţi şi duşi la interogatoriu.

"Pentru mine, vestea foarte bună este că s-a acționat foarte rapid: a apărut o dronă și, într-un timp foarte scurt, a fost neutralizată, iar oamenii au fost reținuți. Statul a acționat din nou cu succes.

Autorităţile poloneze sunt sigure că totul a fost intenţionat", a declarat Maciej Duszczyk, ministrul adjunct al Internelor.

Alerta vine la mai puţin de o săptămână după ce alte 19 drone ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al Poloniei, iar patru dintre ele au fost doborâte de avioanele de luptă. Sâmbătă seară, un incident similar a avut loc şi în România. O dronă a zburat 50 de minute în judeţul Tulcea, iar ulterior a dispărut de pe radar.

Zelenski crede că doar Trump îi poate forţa mâna lui Putin

Nicuşor Dan: Vreau să dau asigurări românilor că suntem în siguranță. Noi mergem să contribuim la protecția aeriană, zona baltică, alte forțe armate sunt aici, înseamnă că NATO funcționează.

Volodimir Zelenski crede că doar Trump îi poate forţa mâna lui Vladimir Putin. Liderul de la Casa Albă este însă categoric: Statele Unite nu vor impune noi sancţiuni Rusiei până când statele membre UE nu impun la rândul lor tarife vamale drastice importurilor din China.

"Putin testează NATO, vrea să vadă cât de pregătită este alianța, de ce anume este capabilă - atât diplomatic, cât și politic", Volodimir Zelenski. "Avem parte de ameninţări uriaşe. Preşedinta Ursula von der Leyen a spus clar, săptămâna trecută, vom ridica un zid împotriva dronelor alături de statele membre", a declarat Thomas Reigner, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.

Până la apariţia sistemelor de apărare anti-dronă, ţările NATO întăresc flancul estic. Marea Britanie trimite avioane de luptă în zonă. "Mesajul către Moscova este clar: Putin a testat NATO, NATO a răspuns cu unitate, iar Regatul Unit își va juca pe deplin rolul atunci când vom fi amenințați. Răspundem împreună", John Healey ministrul britanic al Apărării.

UE, cu ochii pe exerciţiile Zapad

Între timp, administrația Trump a aprobat primele pachete de ajutor militar american pentru Ucraina în cadrul unui nou mecanism prin care armele sunt finanțate de membrii europeni NATO, scrie Reuters.

În paralel, Uniunea Europeană a fost atentă şi la exerciţiile militare comune dintre Rusia şi Belarus, văzute drept un pericol pe flancul estic al NATO. Trei ţări NATO, printre care şi Statele Unite, au trimis observatori la faţa locului. La antrenamente a asistat şi Vladimir Putin. Îmbrăcat în uniformă militară, liderul de Kremlin a vizitat un poligon de antrenament şi o expoziţie de arme.

