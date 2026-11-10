Prima zi a negocierilor de pace dintre ruşi şi ucraineni, mediate de americani, s-a încheiat după 4 ore şi jumătate. Au fost primele negocieri după 9 luni şi, în ciuda retoricii dure, americanii sunt de părere că ambele tabere sunt mai flexibile, de data aceasta.

"În ansamblu, aș spune că observăm semne pozitive din partea ambelor părți. Ele doresc să se pună capăt acestui război oribil. Cred că nimic nu l-ar face pe președintele Trump mai fericit", a declarat preşedintele delegaţiei americane, Jared Kushner.

Jared Kushner, ginerele preşedintelui Trump, este figura centrală a delegaţiei americane. Chiar dacă nu are o funcţie diplomatică, el a cerut la Abu Dhabi crearea unei arhitecturi de securitate care să garanteze stabilitatea Ucrainei, Rusiei şi Europei pe termen lung. Delegaţia ucraineană este condusă de Rustem Umerov, şeful serviciului de informaţii externe. În paralel, delegaţia rusă este condusă de Vladimir Medinski, un istoric naţionalist, apropiat şi consilier al preşedintelui Vladimir Putin.

"Având în vedere că delegația noastră este acum mai numeroasă și mai profesionistă ca niciodată, sperăm că întâlnirea de astăzi ne va ajuta să avansăm pe calea către pace", spune liderul delegaţiei ruse, Vladimir Medinski.

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Americanii au propus ruşilor un model de securitate prin care europenii să poată oferi Kievului garanţii solide de securitate, similare cu cele din tratatul NATO, însă fără ca Ucraina să primească statutul oficial de membru. Ruşii, în schimb, continuă să ceară retragerea NATO din Europa de Est.

Liderii europeni lipsesc de la negocierile de pace

Liderii europeni nu participă la negocierile de pace. Diplomaţi din Marea Britanie, Franţa, Germania şi Italia s-au întâlnit cu americanii şi ucrainenii înainte de runda de discuţii, iar Moscova este de acord că, în viitor, Bruxellesul trebuie să aibă loc la masa negocierilor.

"Nu putem și nici nu vrem să-i împiedicăm pe americani să comunice cu cei cu care consideră necesar să discute. Vom vedea", a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.

Ce soluţie au găsit americanii pentru cele patru regiuni disputate

Americanii au găsit o soluţie de compromis şi pentru cel mai sensibil subiect pentru ucraineni: cele 4 regiuni disputate. The Economist, care citează surse de la Washington, scrie că americanii vor să modifice graniţele regiunilor, astfel încât Vladimir Putin să le poată prezenta ruşilor anexarea acestora drept o victorie. Armata rusă controlează aproape întreaga regiune Luhansk, însă Ucraina deţine în continuare peste 20 la sută din Doneţk.

"Cred că se va încheia și că (n.r. - Ucraina) va avea o formă puțin diferită", a spus preşedintele american Donald Trump.

Negocierile dintre ruşi şi ucraineni vor continua şi mâine.