Bucurie, speranţă şi credinţă pe străzile din Buenos Aires, unde milioane de oameni s-au strâns în jurul Papei Leon. S-au rugat împreună la prima liturghie în aer liber oficiată de liderul Bisericii Catolice în metropola sud-americană. Este şi prima apariţie a unui papă în Argentina după aproape 40 de ani.

Străzile capitalei argentiniene au devenit neîncăpătoare pentru cele două milioane și jumătate de credincioși. Pe Avenida del Libertador, uriașul bulevard din Buenos Aires, oamenii și-au ocupat locurile încă din zori, în așteptarea Papei. Pentru acest moment istoric, mii de pelerini au venit de departe și au dormit în mașini, în corturi sau direct pe stradă, sub cerul liber.

"Eram nerăbdătoare să fiu aici și voiam să fiu suficient de aproape ca să-l văd, să-l ating. Da, aș vrea să-l îmbrățișez.", "Am călătorit 2.000 de kilometri ca să ajungem aici. A fost o călătorie extraordinară. Nu mi-am imaginat niciodată că Papa va veni în Argentina și că eu voi veni să-l văd. Nu mi-am imaginat niciodată asta.", spun turiştii.

Departe de bucuria mulțimii, Papa a avut și o întâlnire privată cu cei abuzaţi de clerici sau în instituții ale Bisericii. Le-a ascultat poveștile și i-a binecuvântat. Ziua s-a încheiat cu o rugăciune la Catedrala Metropolitană, același lăcaș în care predecesorul său, Papa Francisc, slujise pe vremea când era arhiepiscop de Buenos Aires. Iar Leon nu a uitat să-l pomenească.

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"Să urmăm cuvintele predecesorului meu, Papa Francisc, care ne îndeamnă să căutăm binele. Doamne, Tată al omenirii, care ai creat toate ființele umane cu aceeași demnitate, dă inimilor noastre un spirit de fraternitate. Inspiră-ne cu un vis de reconciliere, dialog, dreptate și pace.", se aude în timpul rugăciunii.

De miercuri, turneul continuă în Peru, țara în care Papa Leon a fost misionar aproape 20 de ani și pe care o consideră a doua casă.