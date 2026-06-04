Germania dă vina pe Rusia pentru "eşecul amar" în cursa pentru Consiliul de Securitate al ONU

Eşec amar pentru Germania la Consiliul de Securitate al ONU. Berlinul a ratat alegerea ca membru nepermanent şi a dat vina pe Rusia, susţinând că sprijinirea Ucrainei şi păstrarea unei relaţii apropiate cu Israelul ar fi costat-o voturi.

Germania a pierdut miercuri votul pentru un loc nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU. Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a numit rezultatul o adevărată dezamăgire. Germania a fost ultima dată în Consiliul de Securitate al ONU în 2019 şi 2020.

Germania a pierdut în faţa Austriei şi Portugaliei

Germania avea nevoie de o majoritate de două treimi din voturile Adunării Generale a ONU pentru a obţine un loc în Consiliul de Securitate al ONU pentru următorii doi ani. Berlinul a concurat cu Austria şi Portugalia în grupul "Europa Occidentală şi alte state". Portugalia a primit 134 de voturi, în timp ce Austria a obţinut 131. Germania a strâns doar 104 voturi.

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Zimbabwe şi Trinidad şi Tobago au fost alese fără contracandidaţi pentru locurile rezervate regiunilor lor în Consiliu. În timp ce Kârgâzstan a învins Filipine şi a obţinut şi ea un loc.

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Germania este unul dintre principalii contributori financiari ai ONU şi a insistat puternic pentru un loc în Consiliul de Securitate. Potrivit DW, Rusia a dus o campanie intensă de lobby împotriva candidaturii Germaniei, al doilea cel mai mare contributor la ONU, după SUA.

Ministrul german de Externe, Johann Wadephu a pledat pentru reformarea Consiliului de Securitate al ONU şi pentru un rol mai puternic al ţărilor din Sudul Global.

Cum au reacţionat liderii germani la eşec

"Am candidat cu convingere. Nu ne-am atins obiectivul. Acest rezultat nu schimbă sarcinile pe care le avem la Organizaţia Naţiunilor Unite. Germania rămâne un pilon de încredere al sistemului multilateral", a spus după vot, cancelarul german Friedrich Merz.

Wadephul le-a spus jurnaliştilor că poziţia Germaniei cu privire la războaiele din Ucraina şi Gaza ar fi influenţat modul în care au votat statele. "Da, există unele chestiuni în care am avut întotdeauna o poziţie clară - poziţii pe care nu toate statele membre ale ONU le împărtăşesc. Există sprijinul nostru ferm pentru Ucraina. Nu este niciun secret că Rusia nu doreşte o astfel de voce în Consiliul de Securitate", a spus Wadephul.

"Este posibil să ne fi costat voturi şi faptul că Germania trebuie să îşi asume întotdeauna o responsabilitate specială faţă de Israel în ceea ce priveşte conflictul din Orientul Mijlociu", a continuat el, făcând referire la sprijinul Germaniei pentru Israel după Holocaust.

Jürgen Hardt, membru al Bundestagului german şi purtător de cuvânt al grupului parlamentar conservator CDU/CSU, a spus că este "regretabil", în timp ce Verzii, ecologiştii germani, i-au acuzat de eşec pe Wadephul şi Merz, spunând că guvernul german nu a făcut suficient pentru protecţia climei.

Consiliul de Securitate al ONU este singurul organism al ONU ale cărui rezoluţii sunt obligatorii din punct de vedere juridic. 15 dintre cele 193 de state membre ONU fac parte din Consiliul de Securitate. SUA, Marea Britanie, China, Rusia şi Franţa sunt cei cinci membri permanenţi în Consiliu şi au drept de veto.