Zelenski se teme că Trump, Putin și Xi vor împărți lumea între ei: "Nu vrem să se transforme în Ialta 2"

Zelenski se teme că Trump, Putin și Xi ar putea împărți lumea în sfere de influență, în urma unei posibile întâlniri în noiembrie. Președintele ucrainean avertizează că cele trei mari puteri ar putea ajunge la o înțelegere care să schimbe echilibrul global.

Întâlnirea tripartită, prima de acest gen între liderii SUA, Rusiei și Chinei, urmează să aibă loc în marja summitului APEC din noiembrie, a anunțat Moscova. Donald Trump a declarat că susține o astfel de reuniune.

Întâlnirea tripartită ar putea avea loc în noiembrie

"Ceea ce ar putea discuta China, Rusia și Statele Unite nu a fost încă clar stabilit până acum. Chiar nu vrem ca aceasta să se transforme în Ialta 2, 3, 4, cu o reîmpărțire a sferelor de influență", a spus Zelenski.

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Conferința istorică de la Ialta, la care au participat liderii Uniunii Sovietice, Marii Britanii și SUA, în perioada 4-11 februarie 1945, a avut loc în fostul palat imperial din Livadia, din peninsula Crimeea, pe malul Mării Negre.

Stalin, Roosevelt și Churchill au convenit să împartă Germania în patru zone de ocupație și să-i impună plata de reparații, pe lângă stabilirea bazelor Organizației Națiunilor Unite, inclusiv a dreptului de veto în cadrul Consiliului de Securitate, prin care au conturat noua configurație a Europei de după război.

Ea a rămas în istorie ca un simbol al marilor puteri care decid soarta națiunilor mai mici fără participarea lor directă.

Rusia încearcă de ani de zile să obțină de la Statele Unite un acord cuprinzător privind arhitectura de securitate în Europa, în special privind stoparea extinderii NATO în apropierea granițelor ruse, pe care Moscova o consideră o amenințare existențială.

"Rusia își dorește această întâlnire mai mult ca oricine"

"Cred că Rusia își dorește această întâlnire mai mult ca oricine", a subliniat Zelenski, îndemnând la evitarea acordării "unui alt avantaj diplomatic major" Moscovei.

O întâlnire între Rusia și Ucraina, cu medierea SUA, este prevăzută, de asemenea, să aibă loc în noiembrie în Emiratele Arabe Unite pentru relansarea eforturilor de pace în Ucraina, care au stagnat de la începutul anului.

"Ne-am dori foarte mult ca întâlnirea noastră de la Abu Dhabi să aibă loc înainte" de reuniunea în marja APEC, a declarat președintele ucrainean.

Kievul speră mai ales să obțină un armistițiu maritim pentru a-și proteja exporturile de cereale, perturbate de atacurile rusești din Marea Neagră, precum și un armistițiu în sectorul energetic înainte de iarnă. Rusia respinge orice pauză a luptelor înainte de a se ajunge la un acord substanțial