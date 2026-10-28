Elevii din România vor intra în vacanța de iarnă miercuri, 23 decembrie 2026, potrivit calendarului anului școlar 2026-2027, aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Pauza de la cursuri va include sărbătorile de Crăciun și Revelion, iar elevii se vor întoarce în bănci luni, 11 ianuarie 2027.

Când începe vacanța de iarnă 2026-2027. Câte zile libere au elevii de Crăciun - Arhiva Observator

Vacanța de iarnă va dura 19 zile calendaristice, de miercuri, 23 decembrie 2026, până duminică, 10 ianuarie 2027, inclusiv. Perioada este prevăzută în structura oficială a anului școlar 2026-2027.

Când începe vacanța de iarnă în 2026

Potrivit calendarului școlar, marți, 22 decembrie 2026, va fi ultima zi de cursuri înaintea vacanței de iarnă. Elevii vor avea apoi liber începând de miercuri, 23 decembrie, până duminică, 10 ianuarie 2027.

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Vacanța cuprinde atât Crăciunul, sărbătorit pe 25 decembrie, cât și trecerea în noul an. Elevii vor avea la dispoziție aproape trei săptămâni pentru odihnă, timp petrecut cu familia și activități specifice sărbătorilor de iarnă.

Când se întorc elevii la școală în ianuarie 2027

Cursurile vor fi reluate luni, 11 ianuarie 2027, când începe al treilea interval de învățare din anul școlar 2026-2027. După vacanța de iarnă, elevii vor continua cursurile până în luna februarie, când este programată următoarea pauză. Aceasta este cunoscută drept vacanța mobilă sau vacanța de schi și va avea o durată de o săptămână.

Calendarul vacanțelor din anul școlar 2026-2027

În anul școlar 2026-2027, elevii au mai multe perioade de vacanță, stabilite prin structura aprobată de Ministerul Educației. Datele sunt următoarele:

Vacanța de toamnă: 24 octombrie – 1 noiembrie 2026;

Vacanța de iarnă: 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027;

Vacanța mobilă din februarie sau martie: o săptămână în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027, în funcție de județ;

Vacanța de primăvară: 24 aprilie – 4 mai 2027;

Vacanța de vară: 19 iunie – 5 septembrie 2027, pentru majoritatea elevilor.

Săptămâna de vacanță din februarie sau martie este stabilită de inspectoratele școlare județene și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în urma consultărilor organizate la nivelul unităților de învățământ.

Când se încheie anul școlar 2026-2027

Pentru majoritatea elevilor, cursurile anului școlar 2026-2027 se vor încheia vineri, 18 iunie 2027. Ulterior, va începe vacanța de vară, programată până duminică, 5 septembrie 2027.

Există însă excepții pentru clasele terminale. Elevii claselor a XII-a zi și a XIII-a seral sau cu frecvență redusă vor încheia cursurile pe 4 iunie 2027, în timp ce elevii claselor a VIII-a vor termina anul școlar pe 11 iunie 2027.

Calendarul complet al anului școlar este important atât pentru elevi și părinți, cât și pentru cadrele didactice, deoarece stabilește perioadele de cursuri și vacanțele până la finalul anului școlar.