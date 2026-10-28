Kai Rooney, fiul lui Wayne Rooney, patru goluri într-un meci jucat pentru Manchester United
Kai Rooney, fiul legendarului atacant englez Wayne Rooney, a demonstrat deja, cu vârf şi îndesat, că îi calcă pe urme celebrului său tată.
Kai Rooney, 16 ani, evoluează, deja, pentru echipele de juniori U18 şi de tineret ale lui Manchester United, iar ultimul duel în care a fost pe teren a fost unul de povestit nepoţilor.
Manchester United U18 a surclasat, 6-0, echipa similară a celor de la Burnley, în deplasare, iar primele patru goluri ale oaspeţilor au fost marcate chiar de Kai Rooney. Mai mult, Rooney junior a reuşit să înscrie cele patru goluri într-un interval de numai 44 de minute.
Victoria juniorilor de la Manchester United, de luni seara, a venit la doar trei zile după un alt succes antologic, Manchester United U18 - FC Liverpool U18 6-3, partidă în care Kai Rooney a reuşit "doar" o pasă de gol.
Wayne Rooney, 41 de ani, tatăl lui Kai Rooney, a evoluat pentru Manchester United în perioada 2004-2017 şi a reuşit 253 de goluri în 559 de meciuri jucate pentru gruparea de pe Old Trafford.