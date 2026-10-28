Kai Rooney, fiul lui Wayne Rooney, patru goluri într-un meci jucat pentru Manchester United 

Kai Rooney, fiul legendarului atacant englez Wayne Rooney, a demonstrat deja, cu vârf şi îndesat, că îi calcă pe urme celebrului său tată.

Kai Rooney, fiul lui Wayne Rooney, are, deja, evoluţii încântătoare pentru Manchester United - Profimedia

Kai Rooney, 16 ani, evoluează, deja, pentru echipele de juniori U18 şi de tineret ale lui Manchester United, iar ultimul duel în care a fost pe teren a fost unul de povestit nepoţilor.

Manchester United U18 a surclasat, 6-0, echipa similară a celor de la Burnley, în deplasare, iar primele patru goluri ale oaspeţilor au fost marcate chiar de Kai Rooney. Mai mult, Rooney junior a reuşit să înscrie cele patru goluri într-un interval de numai 44 de minute.

Victoria juniorilor de la Manchester United, de luni seara, a venit la doar trei zile după un alt succes antologic, Manchester United U18 - FC Liverpool U18 6-3, partidă în care Kai Rooney a reuşit "doar" o pasă de gol.

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Wayne Rooney, 41 de ani, tatăl lui Kai Rooney, a evoluat pentru Manchester United în perioada 2004-2017 şi a reuşit 253 de goluri în 559 de meciuri jucate pentru gruparea de pe Old Trafford.