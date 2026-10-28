Ce stimulente îi oferă Trump lui Putin, peste capul Ucrainei și al UE, ca să oprească războiul

Donald Trump ar încerca să obțină pacea în Ucraina promițând Rusiei acorduri comerciale de miliarde de dolari, fără ca americanii să se consulte însă cu UE sau Ucraina. Concret, Washingtonul și Moscova discută un plan prin care marile companii petroliere americane ar putea reveni în Rusia și s-ar implica în reluarea exporturilor de petrol rusesc către Europa, scrie Financial Times. Strategia americanilor este una cel puțin controversată, mai ales că Putin nu pare dispus să renunțe la pretențiile sale în Ucraina, iar europenii se tem că reluarea afacerilor cu Rusia nu ar face decât să răsplătească Moscova pentru invazie.

SUA și Rusia discută o serie de acorduri comerciale, inclusiv afaceri cu petrol și gaz rusesc, pentru a-l convinge pe Vladimir Putin să pună capăt războiului în Ucraina. Este vorba despre "stimulente" oferite liderului rus care să îl determine să se așeze la masa negocierilor.

Afacerile discutate de americani și ruși, fără implicarea Ucrainei sau a Europei, ar marca o schimbare dramatică în relațiile Moscovei cu Occidentul, după ani de izolare, scrie Financial Times.

Ce îi oferă americanii lui Putin

Printre acordurile economice discutate de Washington și Moscova se numără întoarcerea companiilor americane precum ExxonMobil pe piața petrolieră rusească, inclusiv la proiectul Sahalin-1, implicarea americanilor în reluarea exporturilor de petrol rusesc către Europa prin conducta Drujba, reluarea livrărilor de gaze rusești către Europa prin conducta Nord Stream rămasă intactă după sabotajul din 2022, dar și dezvoltarea unui proiect de gaze naturale lichefiate în Alaska, în colaborare cu compania rusă Novatek.

Articolul continuă după reclamă

Mai sunt luate în calcul și redeschiderea spațiului aerian rusesc pentru companiile americane, ceea ce ar reduce semnificativ costurile cu combustibilul, dar şi reluarea cooperării pentru producția de titan, esențial pentru fabricarea aeronavelor civile.

Casa Albă și Kremlinul au discutat și despre posibila vânzare a activelor internaționale ale Lukoil către investitori care au legături cu administrația Trump, dar și relaxarea sancţiunilor de către UE asupra exporturile de îngrășăminte pe bază de potasiu prin porturile baltice.

O altă idee luată în calcul presupune ca rușii să transfere americanilor administrarea centralei nucleare Zaporojie, ocupată din 2022, iar aceștia ar urma să împartă energia produsă între Ucraina și Rusia.

Ruşii şi americanii nu se înţeleg pe calendar

Propunerile economice au fost discutate între ruși și americani în mai multe etape, începând de la sfârșitul anului 2025 și până în octombrie 2026.

Steve Witkoff, emisarul special al lui Trump, a fost fotografiat de presă săptămâna trecută, în timpul unei întâlniri cu Putin la Sankt Petersburg, cu un carnețel pe care scria "Business Deals" ("Acorduri comerciale").

Valoarea acestor proiecte a fost estimată de ruși la 14 trilioane de dolari în februarie. Oficialii americani au declarat în repetate rânduri că acordurile nu vor fi realizate înainte de încheierea războiului.

De partea cealaltă, Moscova consideră acordurile comerciale drept stimulente care l-ar putea determina pe Trump să normalizeze relațiile cu Rusia înainte de încheierea războiului. De altfel, Kremlinul nu a ascuns că este dispus să reia cooperarea economică cu SUA, chiar dacă războiul în Ucraina continuă.

Companiile petroliere americane rămân precaute

Multe dintre acordurile discutate au șanse mici să devină realitate nu doar din cauza intransigenței lui Putin în privința încheierii războiului, ci și a reticenței companiilor americane de a reveni pe piața rusă.

"Reprezentanții președintelui Trump au discutat propuneri economice cu ambele părți implicate în război, inclusiv un cadru economic postbelic care să creeze oportunități de creștere și investiții pe termen lung pentru Ucraina, precum și posibile oportunități de colaborare economică cu Rusia după război. Acordurile economice ar urma să fie incluse într-un cadru cuprinzător de pace, menit să oprească pierderile de vieți omenești din acest război brutal, și ar fi condiționate de acesta. Nimic nu este definitivat", a declarat un oficial american.

Europa se opune

Deși Putin nu a dat niciun semn că e dispus la concesii reale, americanii speră să facă progrese la discuțiile de pace programate luna viitoare la Abu Dhabi, primele de acest fel din februarie. Negocierile se vor concentra pe garanții de securitate pentru Rusia și Ucraina, după încheierea războiului.

Inițial, americanii au condiționat garanțiile de securitate oferite Ucrainei de concesii teritoriale, dar ulterior au spus că nu vor exercita presiuni asupra Kievului pentru a ceda teritorii la masa negocierilor.

Diplomații europeni le-au transmis în repetate rânduri americanilor că se opun relaxării sancțiunilor sau încheierii de acorduri comerciale cu Rusia înainte de sfârșitul războiului. În plus, au subliniat că nicio decizie care afectează interesele UE nu poate fi luată fără aprobarea Europei.

Un diplomat european și-a exprimat scepticismul față de stimulentele oferite lui Putin. "Nu este vorba despre bani. Este vorba despre umilință și control", a spus el.

Până acum, încercările americanilor de a determina Rusia să accepte un acord de pace au eșuat în relația cu Putin, a declarat un fost oficial al administrației Trump.

"Echipa de negociatori a conceput oferte reale pentru a crea oportunități ca Rusia să pună capăt războiului, dar nu a reușit să treacă de paranoia lui Putin. Nimic din toate acestea nu a avut vreodată șanse să devină realitate", a spus acesta.

"Nu văd cum vreuna dintre aceste propuneri ar trece de testul realităţii", a declarat și Geoffrey Pyatt, fost secretar de stat adjunct în administrația Biden.