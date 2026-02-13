O fost profesoară de engleză din Statele Unite a fost condamnată la 10 ani de închisoare după un caz care a şocat întreaga comunitate. Deşi este căsătorită, femeia a avut relaţii sexuale cu doi dintre elevii ei, unul dintre ei minor, şi chiar a rămas însărcinată în timpul unei aventuri.

Judecătorii de peste ocean au numit-o prădător sexual pe Julie Rizzitello, fost profesoară de engleză la un liceu din New Jersey. Primul care i-a căzut în plasă a fost un elev în primul an de liceu cu care a avut o relaţie de câteva luni.

"Ar fi trebuit să predea dar, în schimb, a folosit poziţia pentru a estompa limitele fizice și emoționale și pentru a profita sexual de o altă persoană", a declarat Dan Shore, procuror specializat pe infracţiuni sexuale.

Se întâmpla în 2017. Profesoara l-a convins chiar pe elev să nu se mai protejeze în timpul unei a dintre întâlniri. A rămas însărcinată şi a făcut un avort. I-a povestit totul băiatului care spune că a fost devastat.

Articolul continuă după reclamă

"Un lucru major este abuzul de putere și autoritate din partea cuiva care este profesor asupra cuiva care este elev. Și asta este cu adevărat problematic pentru că înseamnă că a profitat de dinamica puterii", a mai spus Dan Shore.

A urmat o nouă aventură, în 2024, cu un elev de 18 ani, căruia i-a trimis şi numeroase fotografii în ipostaze intime.

Ca şi în cazul primei aventuri, întâlnirile intime au avut loc în maşini, în magazinul deţinut de profesoară sau chiar în casa ei, când soţul era plecat la muncă.

Înainte de a fi pusă sub acuzare, Rizzitello a pledat vinovată pentru agresiune sexuală. Cazul ei s-a înrăutăţit însă după ce procurorii au descoperit că, în timpul anchetei, i-a contact pe cei doi băieţi și le-a cerut să șteargă fotografiile şi mesajele compromiţătoare.

În timpul procesului, fosta profesoară, în vârstă de 37 de ani, a început să plângă. Judecătoarea n-a crezut în lacrimile ei. Din contră.

"A fost manipulare. Este o manipulare tradițională pe care o văd în fiecare săptămână aici, în această instanță. Acesta este comportamentul unui prădător sexual standard", a spus judecătoarea.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, fosta profesoară va fi înscrisă şi într-un registru al infractorilor sexuali şi va fi sub supraveghere restul vieţii. Ea nu va mai preda vreodată şi nici nu mai poate contacta victimele.

