Horoscop Balanţă luna iunie 2026. Trecerea lui Mercur și apoi trecerea Soarelui îți activează puternic sectorul carierei, al succesului și al realizărilor majore, punându-te în lumina reflectoarelor la locul de muncă și oferindu-ți ocazia de a-ți demonstra autoritatea.

Totuși, când Mercur începe retrogradarea în această zonă la final de iunie, va trebui să gestionezi întârzieri în aprobarea unor proiecte de către șefi sau să corectezi greșeli din trecutul profesional. Luna Nouă din sectorul studiilor și al filozofiei de viață îți aduce o mare sete de cunoaștere și dorința de a planifica o călătorie lungă. Trecerea lui Chiron în sectorul transformărilor profunde și al crizelor emoționale te ajută să vindeci răni legate de dependențe financiare sau pierderi vechi. Finalul lunii aduce o explozie de optimism și bucurie în viața socială datorită unor tranzite planetare majore.

BANI: Cu Soarele și Mercur în sectorul succesului profesional, ai ocazia de a obține o promovare sau o recunoaștere oficială a meritelor tale. Însă, când Mercur începe retrogradarea în ultimele zile din iunie, evită să semnezi contracte noi de angajare fără o verificare la sânge a clauzelor ascunse, deoarece termenii salariali pot fi modificați ulterior în defavoarea ta. Pe de altă parte, la sfârșitul lunii, Luna Plină în sectorul casei, al familiei și al patrimoniului aduce un deznodământ important: se poate finaliza o tranzacție imobiliară, se încheie lucrări costisitoare de renovare sau se stinge o dispută legată de o moștenire. Trecerea lui Chiron îți cere o gestionare mult mai matură a banilor deținuți la comun cu alții, avertizându-te să îți achiți la timp taxele sau creditele pentru a evita penalizările.

DRAGOSTE: În prima parte a lunii, discuțiile cu partenerul pot fi destul de tensionate din cauza timpului excesiv pe care îl acorzi ambițiilor profesionale. Schimbarea favorabilă se produce după mijlocul lunii, când trecerea lui Venus în sectorul prietenilor și al idealurilor comune, urmată de trecerea lui Jupiter, aduce o atmosferă relaxată, plină de distracție și ieșiri la evenimente mari. Dacă ești singur, ai șanse uriașe să îți întâlnești jumătatea prin intermediul cercului de amici sau în cadrul unei reuniuni colective, legătura pornind de la o puternică prietenie intelectuală. La finalul lunii, Luna Plină din sectorul domestic îți cere imperativ să echilibrezi balanța între carieră și viața de cuplu, oferindu-i partenerului atenția și căldura de care are nevoie acasă pentru a preveni reproșurile majore.

