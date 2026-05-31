Oficial de rang înalt din SUA, mesaj pentru România după drona de la Galaţi: "Suntem alături de voi"

Un oficial de rang înalt din Senatul SUA condamnă incidentul de la Galaţi, unde o dronă rusească a lovit un bloc de locuinţe, şi reafirmă sprijinul Washingtonului pentru România. Senatorul republican Jim Risch, preşedintele Comisiei pentru Relaţii Externe, a transmis că Statele Unite sunt alături de România şi de aliaţii NATO şi a cerut consolidarea capacităţii de descurajare, pentru ca "niciun centimetru pătrat din teritoriul NATO" să nu fie cedat. Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Ţoiu, a lăudat afirmaţiile oficialului american şi a reiterat importanţa responsabilităţii comune pentru spaţiul aliat.

"Încălcarea iresponsabilă a spaţiului aerian românesc de către Rusia şi lipsa de respect faţă de civili sunt inacceptabile. Statele Unite sunt alături de România şi de aliaţii noştri NATO împotriva acestui comportament provocator", a scris Jim Risch pe X.

Mesaj ferm pentru apărarea teritoriului NATO

"Trebuie să ne consolidăm capacitatea de descurajare şi să arătam clar că nu vom ceda niciun centimetru pătrat din teritoriul NATO", a subliniat preşedintele Comisiei pentru Relaţii Externe din Senatul SUA.

În noaptea de joi spre vineri, o dronă s-a prăbuşit pe un bloc de locuinţe din Galaţi, impactul fiind urmat de o explozie şi de izbucnirea unui incendiu. Potrivit Ministerul român al Apărării, încărcătura dronei de tip "Geran-2", de provenienţă rusească, a explodat la momentul impactului.

Incidentul a atras mesaje de condamnare din partea conducerilor Uniunii Europene şi NATO, precum şi din partea mai multor state membre ale celor două organizaţii, scrie Agerpres.

Oana Ţoiu mulţumeşte SUA pentru solidaritate

"Senatorul James Risch, preşedintele Comitetului pentru relaţii externe al Senatului, a reafirmat răspicat importanţa responsabilităţii comune pentru spaţiul aliat şi i-am mulţumit pentru solidaritate. Întâlnirea din Washington din toamna trecută a fost axată pe colaborarea dintre ţările noastre în domeniile apărării şi economiei, senatorul fiind un partener de dialog constant al României şi un bun cunoscător al regiunii şi al parteneriatului strategic", a punctat Oana Ţoiu, duminică, într-o postare pe Facebook.

Potrivit ministrului de Externe, "nu alegem vremurile pe care le trăim, dar alegem cum le răspundem. Iar solidaritatea este cheie pentru pace şi baza prosperităţii. Vom construi în continuare la asta".

"În octombrie vom găzdui la Ministerul Afacerilor Externe o delegaţie de membri ai echipelor din Congres, cu o componentă axată pe apărare, prin programul MECEA pe care l-am semnat luna trecută cu Departamentul de Stat, pentru prima dată pentru România din 1961, de când există programul în SUA", a menţionat Ţoiu.

