Horoscop Berbec ianuarie 2026. Mercur în Capricorn încă de la începutul lunii te obligă să gândești strategic și să iei decizii mature, chiar dacă acestea presupun renunțări.

Luna Plină din Rac aduce o tensiune clară între viața profesională și cea personală, putând scoate la suprafață conflicte cu familia sau nevoia de a face o alegere dificilă între carieră și siguranța emoțională. Luna Nouă în Capricorn marchează un start legat de poziția ta publică sau de un obiectiv profesional important. Intrările succesive în Vărsător schimbă dinamica planurilor de viitor și a relațiilor cu prietenii, iar trecerea lui Neptun în Berbec la finalul lunii te pune față în față cu propria identitate, cerându-ți autenticitate și curaj real, nu impulsivitate.

BANI: Primele două săptămâni pot aduce cheltuieli legate de casă, familie sau rezolvarea unor situații mai vechi, mai ales în jurul Lunii Pline. Este posibil să investești bani pentru stabilitate sau siguranță, chiar dacă acest lucru îți reduce temporar confortul. După Luna Nouă, apar șanse concrete de consolidare financiară printr-un nou rol, o promovare sau asumarea unor responsabilități suplimentare. Totuși, intrarea lui Marte și Mercur în Vărsător te avertizează să nu te bazezi pe bani veniți prin intermediul prietenilor sau proiectelor colective fără garanții clare.

DRAGOSTE: În plan sentimental, luna aduce confruntări mature. Dacă ești într-o relație, apar discuții serioase despre viitor, stabilitate și rolurile fiecăruia. Este posibil ca partenerul să îți ceară mai multă implicare emoțională sau claritate în decizii. Dacă ești singur, poți începe o relație într-un context profesional sau social, dar atracția se construiește lent, pe baza respectului și a obiectivelor comune. Finalul lunii îți cere să alegi relații care susțin evoluția ta, nu doar pasiunea de moment.

