Horoscop Săgetător luna iunie 2026. Trecerea lui Mercur și trecerea Soarelui în sectorul intimității, al psihicului și al resurselor ascunse te determină să analizezi în profunzime frici vechi, tabuuri sau dependențe emoționale.

Când Mercur începe retrogradarea în acest sector la finalul lunii, procesul de autoanaliză se intensifică, putând readuce în atenție probleme financiare sau secrete de familie nerezolvate. Pe de altă parte, Luna Nouă din sectorul parteneriatelor îți deschide porți mari în interacțiunile cu ceilalți. Trecerea lui Chiron în sectorul muncii zilnice și al sănătății te avertizează să îți asculți corpul și să vindeci obiceiurile nocive provocate de stres. Finalul lunii este cu adevărat eliberator: trecerea lui Venus și trecerea lui Jupiter în sectorul filozofiei de viață și al călătoriilor lungi îți redau optimismul, pofta de aventură și dorința de explorare.

BANI: Tranzitele din sectorul resurselor comune pun accentul pe administrarea datoriilor, a taxelor sau a banilor partenerului. Totuși, când Mercur începe retrogradarea în această zonă la final de iunie, te poți confrunta cu blocaje în tranzacțiile bancare, amânări ale unor plăți promise sau necesitatea de a recalcula un plan de credit; evită investițiile riscante în ultimele zile ale lunii. Profesional, Luna Plină de la sfârșitul lunii se produce în sectorul banilor câștigați din muncă proprie, aducând un moment crucial de bilanț: poți încasa o sumă restantă importantă, se poate finaliza un contract de muncă sau poți decide să îți schimbi tarifele. Din fericire, trecerea lui Venus și a lui Jupiter în sectorul expansiunii deschide oportunități excelente pentru colaborări profitabile cu străinătatea sau proiecte academice.

DRAGOSTE: Sectorul relațional este extrem de dinamic în prima parte a lunii datorită Lunii Noi care se produce în zona parteneriatelor și a căsătoriei. Este momentul perfect pentru a aduce un suflu proaspăt în cuplu, a stabili noi reguli de conviețuire sau, dacă ești singur, pentru a începe o relație serioasă bazată pe comunicare excelentă. Totuși, prezența planetelor în sectorul intimității poate activa sentimente de posesiune sau gelozie. Când Mercur începe retrogradarea în această zonă la finalul lunii, pot apărea neînțelegeri legate de încrederea reciprocă sau pot ieși la iveală secrete din trecutul amoros care tulbură liniștea. Din a doua jumătate a lunii, odată cu trecerea lui Venus și a lui Jupiter în sectorul conexiunilor la distanță, dragostea capătă accente optimiste; poți planifica o vacanță memorabilă peste hotare cu persoana iubită sau poți dezvolta o idilă pasionantă cu cineva dintr-o altă cultură.

