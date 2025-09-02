Horoscop Capricorn luna septembrie 2025. Septembrie este o lună de expansiune mentală și de noi perspective pentru tine. Saturn retrograd în Pești îți cere să îți reevaluezi modul în care comunici și în care îți împărtășești ideile.

Este posibil să simți că trebuie să muncești mai mult pentru a fi înțeles sau pentru a construi relații solide. Mercur și Venus în Fecioară favorizează studiile, călătoriile și colaborările internaționale. Este o perioadă în care poți primi invitații sau oportunități de a învăța ceva nou. Eclipsa de Lună în Pești pe 7 septembrie marchează un moment de încheiere într-un proiect de comunicare sau într-o relație cu rude apropiate. Eclipsa de Soare în Fecioară pe 21 septembrie aduce un nou început: o călătorie, o șansă de a publica sau de a te afirma prin cunoștințele tale. Marte în Scorpion aduce energie în prietenii și colaborări, dar și conflicte posibile dacă există diferențe de viziune.

Bani: Mercur și Venus în Fecioară pot aduce câștiguri prin colaborări internaționale, educație sau domenii ce țin de comunicare. Eclipsa de Soare poate marca începutul unei colaborări care îți aduce un venit suplimentar. Saturn retrograd te obligă să fii realist și să analizezi în detaliu contractele. Marte în Scorpion poate aduce sprijin financiar prin prieteni sau grupuri, dar și cheltuieli pentru proiecte de echipă.

Dragoste: Saturn retrograd îți cere să îți clarifici modul în care comunici în relații. Poate apărea o perioadă de introspecție în care să îți dai seama dacă vorbești cu adevărat aceeași limbă cu partenerul tău. Eclipsa de Lună în Pești poate aduce discuții tensionate cu partenerul, dar și ocazia de a elibera neînțelegeri vechi. Venus în Fecioară favorizează relațiile la distanță sau prin intermediul studiilor. Dacă ești singur, Eclipsa de Soare poate aduce o întâlnire marcantă în timpul unei călătorii sau curs. Marte în Scorpion aduce pasiune în relațiile începute prin cercuri de prieteni.

