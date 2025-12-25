Horoscop Peşti ianuarie 2026. Mercur în Capricorn te ajută să vezi clar ce planuri sunt realizabile și care trebuie ajustate.

Luna Plină din Rac amplifică dorința de exprimare emoțională, creativitate și apropiere, dar poate aduce și o sensibilitate crescută. Luna Nouă deschide un nou capitol legat de prieteni, proiecte de grup sau obiective pe termen apropiat. Intrarea lui Neptun în Berbec este un eveniment major pentru tine, marcând începutul unui proces lent de redefinire a valorilor personale și a modului în care îți gestionezi resursele și energia.

BANI: Pot apărea oportunități prin intermediul prietenilor, al colaborărilor sau al proiectelor de grup, dar este important să verifici toate detaliile înainte de a te implica. După mijlocul lunii, pot apărea cheltuieli legate de planuri personale, dorințe sau activități creative. Marte în Vărsător poate aduce costuri ascunse sau cheltuieli impulsive, mai ales dacă încerci să eviți confruntarea cu realitatea. Este o lună bună pentru a-ți reorganiza bugetul și a elimina risipa.

DRAGOSTE: Dacă ești într-o relație, pot apărea momente de apropiere intensă, dar și confuzii dacă așteptările nu sunt exprimate clar. Venus în Vărsător aduce tendința de a idealiza sau de a păstra sentimentele ascunse. Este important să fii sincer cu tine și cu celălalt. Dacă ești singur, poți fi atras de persoane indisponibile sau greu de înțeles, iar lecția lunii este să alegi claritatea în locul fanteziei. Finalul lunii aduce mai multă stabilitate emoțională și capacitatea de a vedea lucrurile așa cum sunt.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰