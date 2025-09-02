Horoscop Peşti luna septembrie 2025. Pentru tine, septembrie este o lună de reevaluare profundă, mai ales că Saturn retrograd se află în semnul tău, aducându-ți lecții de maturizare și responsabilitate.

Mercur și Venus în Fecioară pun accent pe relații și parteneriate: vei fi mai atent la felul în care interacționezi cu ceilalți și la claritatea în comunicare. Eclipsa de Lună din 7 septembrie, în semnul tău, marchează un moment culminant personal: poți decide să renunți la un obicei, la o atitudine sau chiar la o relație care nu te mai reprezintă. Pe 21 septembrie, Eclipsa de Soare în Fecioară aduce un nou început în relațiile tale, fie că este vorba despre un parteneriat profesional, fie că ești pregătit să începi o relație serioasă. Marte în Scorpion pe 22 septembrie îți oferă energie pentru a te aventura în noi experiențe și a învăța lucruri care îți lărgesc orizontul.

Bani: Saturn retrograd în semnul tău te obligă să fii mai responsabil cu modul în care gestionezi resursele și imaginea personală. Mercur și Venus în Fecioară îți aduc oportunități financiare prin parteneriate, contracte și colaborări. Eclipsa de Soare poate marca un nou început într-o colaborare profesională, cu impact direct asupra veniturilor tale. Marte în Scorpion îți deschide oportunități de câștiguri prin activități internaționale, educație sau proiecte care implică extindere și viziune.

Dragoste: În dragoste, Saturn retrograd în semnul tău te face mai selectiv și mai conștient de ce îți dorești de la o relație. Eclipsa de Lună în Pești poate aduce un moment de cotitură: încheierea unei relații care nu îți mai aduce împlinire sau o decizie radicală despre modul în care te raportezi la iubire. Venus în Fecioară favorizează relațiile serioase și construite pe respect reciproc. Dacă ești singur, Eclipsa de Soare din 21 septembrie poate aduce o persoană importantă în viața ta, într-un context profesional sau social. Marte în Scorpion intensifică pasiunea și aduce dorința de experiențe emoționale profunde, dar și riscul de a fi atras în relații complicate.

