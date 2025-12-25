Antena Meniu Search
Horoscop Rac ianuarie 2026. Luna Plină din Rac de la începutul lunii aduce un vârf emoțional clar, în care nu mai poți evita discuții, decizii sau delimitări.

25.12.2025
Poți simți că ești pus în situația de a spune ce vrei cu adevărat, chiar dacă asta creează tensiuni temporare. Mercur în Capricorn activează zona relațiilor oficiale și a contractelor, ceea ce aduce dialoguri serioase, negocieri sau clarificări legate de colaborări. Luna Nouă din Capricorn deschide un nou ciclu în parteneriate, iar spre finalul lunii, mutarea planetelor în Vărsător te împinge să te ocupi de chestiuni mai profunde, legate de atașamente, frici și resurse comune. Neptun în Berbec începe să îți schimbe subtil relația cu autoritatea și direcția profesională.

BANI: Poate fi vorba despre venituri comune, sprijin financiar, credite, comisioane sau împărțirea unor resurse. În prima parte a lunii, este esențial să fii atent la detalii contractuale și la condițiile financiare ale unor colaborări. Pot apărea discuții despre renegocierea unor termeni sau despre redistribuirea unor sume. După Luna Nouă, se conturează o nouă strategie financiară legată de parteneriate, iar spre finalul lunii, Marte în Vărsător te face mai curajos în a cere ce ți se cuvine. Este o lună bună pentru a pune ordine în finanțele comune și pentru a clarifica cine contribuie și cât.

DRAGOSTE: Dacă ești într-o relație, Luna Plină scoate la suprafață emoții reprimate, nemulțumiri sau nevoi neexprimate. Poate fi o perioadă de discuții serioase despre viitor, responsabilități sau limite. Relațiile solide se pot consolida, în timp ce cele instabile pot trece printr-o criză clarificatoare. Dacă ești singur, poți atrage persoane puternice, cu o influență majoră asupra ta, dar este important să eviți dependențele emoționale. Finalul lunii aduce o dorință mai mare de intimitate autentică, nu doar de apropiere superficială.

