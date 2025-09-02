Horoscop Rac luna septembrie 2025. Pentru tine, septembrie aduce o perioadă de expansiune și clarificare a direcției de viață. Saturn retrograd în Pești te îndeamnă să îți revizuiești credințele, studiile sau planurile de călătorie.

Mercur și Venus în Fecioară îți aduc energie în zona comunicării: vei fi mult mai atent la detalii și la modul în care transmiți mesajele. Este o perioadă bună pentru examene, scrieri sau prezentări. Eclipsa de Lună în Pești din 7 septembrie poate aduce un moment de încheiere într-un proiect educațional sau într-o relație cu străinătatea.

Eclipsa de Soare în Fecioară din 21 septembrie deschide un capitol nou în comunicare: noi contracte, negocieri sau chiar o schimbare în modul în care îți prezinți ideile. Marte în Scorpion aduce pasiune și energie creativă, dar și intensitate în relația cu copiii sau în activitățile care îți fac plăcere.

Bani: Saturn retrograd te avertizează să fii prudent cu investițiile legate de străinătate sau educație. Mercur și Venus în Fecioară favorizează contractele și colaborările pe termen scurt, care pot aduce venituri suplimentare. Eclipsa de Soare din 21 septembrie poate marca începutul unui nou proiect profesional ce aduce câștiguri prin comunicare sau negociere. Marte în Scorpion te motivează să investești mai mult în hobby-uri, dar ai grijă să nu exagerezi cu cheltuielile.

Articolul continuă după reclamă

Dragoste: În plan afectiv, Saturn retrograd îți cere să îți clarifici viziunea despre relații și viitor. Poate fi un moment în care să înțelegi mai bine ce fel de partener îți dorești. Mercur și Venus în Fecioară aduc mai mult dialog și sinceritate, iar pentru Racii singuri pot apărea flirturi în contexte de comunicare, cursuri sau călătorii scurte. Eclipsa de Lună în Pești scoate la lumină adevăruri ascunse în relații. Marte în Scorpion intensifică pasiunea și aduce mai multă profunzime în viața intimă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi încercat până acum "dieta deceniului" - postul intermitent? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰