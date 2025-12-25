Horoscop Săgetător ianuarie 2026. Ianuarie este pentru tine o lună de reevaluare a valorilor personale și a direcției materiale.

Mercur în Capricorn îți mută atenția pe siguranță, resurse și stabilitate, cerându-ți să fii mai atent la ce construiești concret. Luna Plină din Rac aduce la suprafață teme legate de atașamente, frici și dependențe emoționale sau financiare. Luna Nouă marchează un nou început în modul în care îți gestionezi resursele și îți definești prioritățile. După 20 ianuarie, intrările în Vărsător aduc idei noi, contacte interesante și oportunități de învățare, iar Neptun în Berbec îți reactivează creativitatea și dorința de exprimare personală.

BANI: Pot apărea cheltuieli legate de taxe, datorii sau investiții mai vechi. Este posibil să fii nevoit să închizi o situație financiară care te apasă de mult timp. După Luna Nouă, apar șanse de a construi o sursă mai stabilă de venit, dar numai dacă ești disciplinat. Intrarea lui Marte în Vărsător poate aduce idei rapide de câștig, însă este important să le analizezi înainte de a acționa. Evită împrumuturile și cheltuielile făcute din impuls.

DRAGOSTE: În plan sentimental, luna aduce o nevoie profundă de siguranță emoțională. Dacă ești într-o relație, pot apărea discuții despre bani, valori comune și stabilitate. Aceste conversații sunt necesare, chiar dacă nu sunt confortabile. Dacă ești singur, poți fi atras de cineva care îți oferă sentimentul de stabilitate, dar relația evoluează lent. Finalul lunii aduce mai multă claritate și dorința de a construi ceva real, nu doar o poveste de moment.

