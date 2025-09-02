Horoscop Săgetător luna septembrie 2025. Pentru tine, luna septembrie este una de repoziționare profesională. Saturn retrograd în Pești te face să îți reevaluezi relația cu familia și modul în care te raportezi la trecut.

Mercur și Venus în Fecioară pun accent pe carieră și imagine publică, aducând ocazii de a discuta despre proiecte noi și de a-ți consolida statutul. Eclipsa de Lună în Pești din 7 septembrie marchează un punct culminant în viața de familie: pot apărea decizii legate de casă, părinți sau mutări. Pe 21 septembrie, Eclipsa de Soare în Fecioară aduce un nou început profesional, o schimbare de direcție sau o oportunitate importantă. Intrarea lui Marte în Scorpion pe 22 septembrie scoate la suprafață dorința de a lucra mai mult în culise și de a rezolva probleme ascunse.

Bani: Mercur și Venus în Fecioară îți pot aduce șanse de câștig prin carieră sau prin recunoaștere profesională. Eclipsa de Soare deschide un drum nou în zona profesională, ceea ce va avea impact direct și asupra veniturilor. Saturn retrograd te avertizează să fii cumpătat cu investițiile în casă sau familie, pentru că ele pot fi mai costisitoare decât par. Marte în Scorpion poate genera cheltuieli ascunse sau legate de taxe și datorii, dar îți oferă și resurse pentru a le gestiona dacă ești organizat.

Dragoste: Saturn retrograd în Pești îți cere să clarifici modul în care îți construiești relațiile intime în raport cu trecutul. Eclipsa de Lună poate aduce o decizie legată de locuință care afectează direct viața de cuplu. Venus în Fecioară favorizează relațiile începute la muncă sau prin activități profesionale. Dacă ești singur, Eclipsa de Soare îți poate aduce o persoană importantă printr-un context profesional. Marte în Scorpion intensifică pasiunea, dar și nevoia de discreție în viața amoroasă.

