Horoscop săptămâna 25-29 mai 2026. Zodiile care trec prin schimbări majore şi tensiuni neaşteptate

Horoscop săptămâna 25-29 mai 2026. Săptămâna vine cu răsturnări de situaţie, conflicte de orgolii şi decizii importante pentru toate zodiile. Aspectele tensionate dintre Marte, Pluto, Venus şi Saturn aduc provocări în carieră, bani şi relaţii, însă unele semne vor avea parte şi de oportunităţi neaşteptate sau revelaţii care le pot schimba direcţia.

Horoscop săptămâna 25-29 mai 2026 BERBEC

Săptămâna aceasta aduce o descărcare masivă de forță dar și blocaje dure de care trebuie să ții cont în acțiunile tale zilnice. Atmosfera este tensionată din cauza unui careu între Marte și Pluto care îți zguduie axa resurselor personale și a conexiunilor cu grupurile sociale, generând conflicte de interese majore. Te simți presat să demonstrezi că ai dreptate în fața unei colectivități rigide. Totuși, un trigon între Soare și Pluto vine să îți salveze poziția prin intermediul comunicării sclipitoare și al capacității de a găsi aliați strategici în mod discret. Pe de altă parte, un careu între Venus și Saturn aduce o barieră în spațiul tău domestic, punând sub lupă starea de spirit din cămin și aducând la suprafață responsabilități apăsătoare legate de părinți sau de structura casei în care locuiești.

BANI: Planeta Marte se află în sectorul banilor munciți și se lovește dur de Pluto, ceea ce aduce o dispută aprinsă cu o asociație, o instituție sau un grup de clienți care încearcă să îți impună reguli absurde de plată ori să îți blocheze un comision. Te poți trezi în situația în care un proiect colectiv este oprit brusc din cauza jocurilor de putere. Salvarea vine vineri prin aspectul dintre Soare și Pluto, când o discuție rapidă la telefon sau un e-mail trimis unui partener influent îți deblochează o sumă importantă. Reușești să obții o victorie administrativă locală deoarece deții informații pe care ceilalți le ignoră.

DRAGOSTE: Careul dintre Venus și Saturn îți blochează dorința de armonie domestică. Partenerul de viață îți poate reproșa că ești prea distant sau te poți trezi blocat în casă din cauza unui părinte bolnav care necesită îngrijire constantă, lăsându-ți puțin timp pentru romantism. Pentru cei singuri, atmosfera nu este propice unor noi cuceriri, deoarece tendința este de a ridica ziduri defensive de teamă de a nu fi controlați. Totuși, dialogul cu o persoană din anturajul apropiat, facilitat de trigonul Soarelui, te ajută să îți exprimi temerile.

Horoscop săptămâna 25-29 mai 2026 TAUR

Traversezi un interval de maximă intensitate personală în care ambițiile tale se lovesc de structurile rigide ale societății. Careul dintre Marte, aflat chiar în semnul tău, și Pluto aduce la suprafață o luptă acută pentru putere și control în sfera carierei și a imaginii tale publice. Te simți monitorizat și judecat de superiori, ceea ce îți activează o dorință feroce de rebeliune. Trigonul dintre Soare și Pluto îți oferă o pârghie financiară excelentă, ajutându-te să îți folosești talentele native pentru a contracara atacurile venite de la șefi. În același timp, careul dintre Venus și Saturn aduce un blocaj major în comunicarea zilnică și în relațiile cu rudele apropiate. Mesajele tale pot fi ignorate sau poți primi refuzuri categorice de la vecini ori frați într-o chestiune administrativă locală.

BANI: O confruntare directă cu un manager sau cu o autoritate fiscală îți poate pune în pericol poziția dacă nu acționezi cu tact. Marte te împinge să acționezi direct, dar Pluto te avertizează că jocurile de culise din firmă sunt deosebit de periculoase acum. Din fericire, aspectul pozitiv dintre Soare și Pluto îți aduce un câștig financiar substanțial dintr-o activitate independentă sau o mărire de salariu aprobată fulgerător datorită abilităților tale tehnice. Totuși, careul Venus Saturn blochează semnarea unor acte. Dispozitivele de comunicare sau mașina se pot defecta neașteptat joi, obligându-te să scoți bani din buzunar pentru reparații urgente la un service auto.

DRAGOSTE: Careul dintre Venus și Saturn blochează sectorul comunicării tale afective, făcându-te să te simți neînțeles de partener. S-ar putea să trimiți un mesaj plin de sensibilitate și să primești un răspuns sec, formal, care te va răni profund. Dacă ești singur, poți fi atras de o persoană autoritară din mediul profesional, dar interacțiunea va fi marcată de interdicții sau de o diferență mare de mentalitate. Discuțiile în cuplu despre carieră pot degenera miercuri, partenerul reproșându-ți că ești prea obsedat de control și prea puțin atent la nevoile sale zilnice.

Horoscop săptămâna 25-29 mai 2026 GEMENI

Săptămâna aceasta te plasează într-un proces de transformare profundă care pornește din zona ta de izolare și se reflectă puternic în sistemul tău de credințe. Careul dintre Marte și Pluto activează axa secretelor, a proceselor juridice și a călătoriilor lungi, aducând la suprafață o criză legată de o instituție de la mare distanță sau de un proces academic. Totuși, Soarele aflat în semnul tău face un trigon salvator cu Pluto, oferindu-ți un magnetism personal uriaș și puterea de a-ți impune voința prin simpla prezență fizică și elocvență. În plan material, careul dintre Venus și Saturn aduce o limitare dură a veniturilor proprii, forțându-te să te confrunți cu o restricție bugetară sau cu întârzierea unei plăți pe care te bazai pentru a-ți asigura confortul.

BANI: Venus se lovește de Saturn în sectorul banilor munciți, ceea ce indică blocarea unui transfer bancar sau refuzul unei măriri de salariu din partea departamentului de contabilitate. Poți constata că o factură importantă a fost emisă greșit, necesitând timp și energie pentru a fi corectată. Profesional, ai parte de o victorie simbolică vineri, când aspectul Soare Pluto îți permite să preiei controlul asupra unui proiect de cercetare sau să obții o aprobare de la un partener străin influent prin farmecul tău personal. Banii nu vin prin speculații acum, ci prin rigoare și prin tăierea cheltuielilor inutile pentru divertisment.

DRAGOSTE: Careul dintre Venus și Saturn te face să te simți neiubit sau neapreciat la adevărata ta valoare de către partener. Poți cădea în capcana de a măsura afecțiunea în funcție de cadourile primite sau de siguranța materială oferită. Pentru cei singuri, prezența Soarelui în prima casă aduce admiratori, dar aspectul tensionat al lui Pluton din sectorul filozofiei indică faptul că o nouă cunoștință te poate speria prin intensitatea sau dogmatismul său. O discuție dură despre valorile morale ale cuplului poate izbucni joi seară. Va trebui să renunți la sarcasmul tău obișnuit și să folosești o comunicare mult mai așezată pentru a nu genera o ruptură definitivă din cauza unei neînțelegeri legate de bugetul comun.

Horoscop săptămâna 25-29 mai 2026 RAC

Săptămâna aceasta pune reflectorul pe relațiile tale de prietenie și pe resursele pe care le împarți cu ceilalți, aducând crize dar și revelații majore. Careul dintre Marte și Pluto activează sectorul grupurilor sociale și al intimității profunde, generând o dispută violentă verbal cu un prieten sau cu un asociat din cauza controlului asupra unor bani comuni. Trigonul dintre Soare și Pluto îți oferă o protecție din umbră extraordinară, o informație confidențială primită pe căi misterioase te va ajuta să rezolvi o criză financiară. Totuși, careul dintre Venus, aflată chiar în semnul tău, și Saturn aduce o stare de letargie și tristețe personală, făcându-te să resimți din plin greutatea unor responsabilități administrative sau familiale care te limitează.

BANI: Un credit bancar se poate bloca din cauza unor acte lipsă, sau un partener de afaceri poate încerca să îți ascundă profiturile, situație declanșată de careul Marte Pluto. Profesional, ai succes vineri dacă lucrezi la un proiect confidențial, în afara reflectoarelor. Trigonul Soare Pluto îți deblochează accesul la un fond de rezervă sau o asigurare prin intervenția discretă a unui protector influent. Totuși, Venus în semnul tău, blocată de Saturn, te avertizează că imaginea ta profesională poate suferi dacă ești prea emotiv în negocieri. Un șef îți poate impune o sarcină de execuție extrem de plictisitoare joi, pe care va trebui să o finalizezi cu precizie chirurgicală pentru a nu-ți pierde bonusul de performanță.

DRAGOSTE: Careul dintre Venus și Saturn, care are loc chiar în casa identității tale, te face să ridici ziduri în jurul inimii tale. Partenerul te poate simți distant, rece și incapabil de a oferi tandrețe, deși în interiorul tău plângi după afecțiune. Posesivitatea unui prieten poate genera o scenă de gelozie în cuplu miercuri seară. Dacă ești singur, te poți simți extrem de vulnerabil în fața unei respingeri, preferând să refuzi din start orice invitație în oraș. Un eveniment minor, cum ar fi anularea unei întâlniri din cauza unei obligații familiale stringente, te va arunca într-o stare de melancolie. Învață să exprimi ce simți fără a mai folosi tăcerea ca pe o armă de pedeapsă împotriva persoanei iubite.

Horoscop săptămâna 25-29 mai 2026 LEU

Această perioadă te obligă să jonglezi între ambițiile profesionale spectaculoase și o luptă de uzură în parteneriatele oficiale. Careul dintre Marte, instalat în sectorul carierei tale, și Pluto aduce o confruntare deschisă, plină de orgolii, cu un asociat de afaceri sau cu partenerul de viață care încearcă să îți saboteze ascensiunea socială. Te simți captiv într-o dinamică de totul sau nimic. Norocul tău vine prin trigonul dintre Soare și Pluto, aspect ce îți activează zona planurilor de viitor și a prietenilor, oferindu-ți sprijinul unui grup influent care te va valida public. Totuși, în planul resurselor interioare, careul dintre Venus și Saturn aduce o stare de epuizare fizică. Te confrunți cu secrete neplăcute sau cu o problemă de sănătate ascunsă care te obligă să încetinești ritmul și să te izolezi.

BANI: Marte te împinge să preiei conducerea unui proiect important, dar partenerul de afaceri sau un client major se opune radical, generând un blocaj administrativ miercuri. Nu semna contracte noi sub acest careu tensionat. Din fericire, vineri, un investitor atras de viziunea ta îți poate propune o colaborare foarte profitabilă datorită trigonului Soare Pluto. Reușești să obții o sponsorizare masivă prin intermediul unei platforme online. Totuși, careul Venus Saturn din zona secretelor te avertizează că o eroare contabilă veche poate ieși la suprafață, necesitând plata unei penalizări de urgență joi după-amiază.

DRAGOSTE: Cu Pluto în sectorul parteneriatelor, cel de lângă tine manifestă un comportament controlor și obsedat de detalii, ceea ce îți declanșează dorința de rebeliune. Un conflict legat de timpul acordat muncii vs viața intimă poate izbucni joi seară, măștile diplomației căzând definitiv. Dacă ești singur, trecerea Soarelui în Gemeni te face popular în grupuri, dar careul Venus Saturn sugerează că o idilă secretă începută recent se lovește de o barieră sau de indisponibilitatea celuilalt. O veste surpriză despre un fost partener îți poate tulbura liniștea mentală vineri. Va trebui să înțelegi că dragoste nu înseamnă posesie și că partenerul are nevoie de spațiu pentru a respira, altfel relația se va destrăma sub presiunea mândriei tale.

Horoscop săptămâna 25-29 mai 2026 FECIOARĂ

Săptămâna aceasta te provoacă să găsești un echilibru între convingerile tale filozofice și rutina zilnică de la locul de muncă, rutină care devine extrem de solicitantă. Careul dintre Marte și Pluto activează sectorul studiilor superioare, al călătoriilor și al sarcinilor administrative zilnice, aducând o criză de procedură sau un conflict dur cu un subaltern legat de regulamente stricte. Trigonul Soare Pluto îți luminează puternic sectorul carierei, oferindu-ți o recunoaștere din partea superiorilor care văd în tine un profesionist capabil să rezolve orice criză logistică. În același timp, careul dintre Venus și Saturn blochează zona prietenilor și a planurilor de viitor, aducând o dezamăgire din partea unui amic apropiat care îți refuză un sprijin.

BANI: Un blocaj legat de o viză, o deplasare în interes de serviciu sau un proces juridic comercial îți poate da programul peste cap miercuri, sub influența lui Marte. Totuși, vineri, conjuncția Soarelui cu Uranus de săptămâna trecută și trigonul actual cu Pluto îți aduc o avansare ierarhică fulgerătoare sau aprobarea unui buget important din partea conducerii. Banii vin prin autoritatea pe care o emani și prin capacitatea de a reorganiza un întreg departament aflat în derivă. Fii atent la cheltuielile legate de evenimente sociale joi, deoarece careul Venus Saturn indică faptul că o sponsorizare promisă de un grup se poate anula în ultimul moment, lăsându-te descoperit cu plățile către furnizori.

DRAGOSTE: În plan sentimental, distanța fizică sau obligațiile sociale pot crea o prăpastie temporară între tine și persoana iubită. Partenerul îți poate reproșa joi că ești prea rigid în convingeri și prea puțin atent la detaliile romantice ale relației. Careul dintre Venus și Saturn din sectorul prietenilor indică faptul că bârfele din anturaj pot afecta încrederea în cuplu; va trebui să îți aperi partenerul în fața unor cunoscuți invidioși. Dacă ești singur, poți fi atras de o persoană întâlnită într-un context profesional de elită, dar legătura va începe cu multe reguli și restricții sociale. Un moment de onestitate dură vineri seară te va ajuta să înțelegi dacă o relație începută recent are un viitor real sau dacă este doar o proiecție a nevoii tale de statut social.

Horoscop săptămâna 25-29 mai 2026 BALANȚĂ

Intervalul acesta este marcat de o luptă acută pentru control asupra resurselor profunde și de o redefinire a imaginii tale profesionale. Careul dintre Marte și Pluto activează sectorul banilor comuni, al intimității și al proiectelor creative, generând o criză legată de o investiție riscantă sau de pretențiile financiare exagerate ale unui copil ori ale unui partener. Te simți invadat emoțional și material. Din fericire, trigonul dintre Soare și Pluto îți oferă o deschidere spectaculoasă prin intermediul studiilor înalte sau al unei colaborări cu străinătatea, redându-ți autoritatea intelectuală. Totuși, careul dintre Venus și Saturn aduce o barieră în cariera ta, punând sub lupă relația cu șefii și aducând la suprafață responsabilități profesionale apăsătoare.

BANI: O dispută legată de un credit, un partaj sau o taxă neplătită te poate scoate din minți miercuri, din cauza careului dintre Marte și Pluto. Nu este o perioadă bună pentru speculații la bursă, deoarece poți pierde sume mari din cauza unei evaluări greșite. Din fericire, vineri, un contract internațional sau o decizie juridică favorabilă îți aduce o sumă importantă de bani datorită trigonului Soare Pluto. Reușești să obții o bursă sau o finanțare guvernamentală. Totuși, careul Venus Saturn din zona statutului social te avertizează că un superior îți poate bloca o promovare joi, cerându-ți să refaci un raport contabil complex înainte de a-ți acorda bonusul cuvenit.

DRAGOSTE: Pasiunea poate deveni distructivă dacă se bazează pe gelozie și pe dorința de a controla secretele partenerului. Un conflict legat de banii cheltuiți pe plăceri extravagante poate izbucni miercuri seară. Venus în sectorul carierei, blocată de Saturn, sugerează că ești prea preocupat de cum arată relația ta în ochii lumii, uitând să oferi căldură în dormitor. Dacă ești singur, poți trăi o atracție magnetică pentru cineva aflat la distanță, dar legătura va fi marcată de obstacole logistice greu de depășit vineri. O discuție sobră despre loialitate, purtată duminică, va clarifica dacă partenerul este gata să îți ofere stabilitatea emoțională de care ai nevoie pentru a te deschide fără frica de a fi trădat.

Horoscop săptămâna 25-29 mai 2026 SCORPION

Săptămâna aceasta te plasează în epicentrul unor transformări radicale ce vizează parteneriatele oficiale și stabilitatea casei tale. Careul dintre Marte, aflat în sectorul relațiilor tale, și Pluto, declanșează o bătălie feroce de orgolii cu partenerul de viață sau cu un asociat care încearcă să îți impună reguli domestice absurde. Te simți amenințat în propria ta fortăreață. Salvarea vine prin trigonul dintre Soare și Pluto, aspect ce îți activează zona resurselor comune și a transformărilor profunde, oferindu-ți capacitatea de a descifra intențiile ascunse ale celorlalți și de a debloca un fond de rezervă. Totuși, careul dintre Venus și Saturn aduce un blocaj major în zona studiilor înalte și a legăturilor cu străinătatea, aducând vești reci legate de un proces juridic.

BANI: Financiar, săptămâna aduce oportunități ce se nasc din capacitatea de a gestiona crize logistice alături de instituții mari. Deși Marte aduce certuri dure joi în negocierile de contracte, forțându-te să îți aperi tarifele în fața unor clienți zgârciți, vineri situația se schimbă. Trigonul Soare Pluto îți aduce aprobarea unui credit ipotecar sau returnarea unei sume mari de bani dintr-o asigurare ori o moștenire de familie. Banii vin prin canale secrete și strategii bine puse la punct în spatele scenelor. Fii extrem de atent la documentele juridice primite din străinătate joi, deoarece careul Venus Saturn indică riscul unor clauze extrem de rigide care îți pot bloca o colaborare internațională dacă nu ești dispus să respecți regulamente stricte.

DRAGOSTE: Cu Marte în sectorul căsătoriei în aspect tensionat cu Pluto, partenerul tău manifestă un comportament agresiv defensiv, reproșându-ți că încerci să controlezi dinamica familială prin tăceri pedepsitoare. O dispută legată de spațiul locuit sau de influența părinților poate izbucni miercuri seară, lăsând în urmă o atmosferă rece. Dacă ești singur, magnetismul tău sexual este la cote maxime datorită planetelor din Gemeni, dar atracția va fi marcată de o dinamică de salvator victimă. O discuție profundă despre încredere, purtată vineri seară într-un cadru discret, te va ajuta să înțelegi că dragostea autentică cere abandonarea armurii de războinic și acceptarea vulnerabilității în fața celui pe care îl dorești lângă tine.

Horoscop săptămâna 25-29 mai 2026 SĂGETĂTOR

Această săptămână îți cere o reorganizare drastică a rutinei zilnice și aduce provocări majore în zona parteneriatelor de afaceri. Careul dintre Marte și Pluto activează sectorul muncii de execuție, al sănătății și al comunicării zilnice, generând o criză administrativă la birou sau un conflict tăios cu un frate ori un vecin din cauza unor informații secrete care ies la suprafață într-un mod distorsionat. Te simți epuizat fizic. Din fericire, trigonul Soare Pluto îți luminează puternic sectorul parteneriatelor oficiale, aducând un dialog sclipitor cu un client major sau cu partenerul de viață care este gata să te susțină. În plan material, careul dintre Venus și Saturn aduce o restricție dură legată de banii altora, credite sau partaje financiare dificile.

BANI: Profesional, ești sub o presiune uriașă joi, când Marte te obligă să rezolvi defecțiuni tehnice ale instrumentelor de lucru sau să refaci o sarcină administrativă plină de erori făcute de colegi. Banii nu vin ușor acum, ci prin efort repetitiv și disciplină de fier. În zona resurselor comune, careul Venus Saturn blochează accesul la un împrumut sau indică întârzierea unei plăți din partea partenerului de afaceri. Salvarea financiară vine vineri prin semnarea unui nou contract de colaborare propus de un client influent care îți recunoaște expertiza tehnică, oferindu-ți un avans substanțial ce îți va echilibra bugetul personal.

DRAGOSTE: În timp ce rutina zilnică te epuizează, Soarele și Mercur în sectorul partenerului aduc dialoguri efervescente, pline de glume inteligente și schimburi rapide de idei care îți readuc zâmbetul pe buze miercuri seară. Totuși, intimitatea fizică poate suferi joi din cauza careului Venus Saturn din zona resurselor comune. Te poți simți blocat emoțional sau nesigur în privința loialității celuilalt. Dacă ești singur, vineri este ziua ideală pentru o întâlnire fulgerătoare cu cineva întâlnit într-un cadru oficial; chimia va fi instantanee, bazată pe un schimb electrizant de idei revoluționare ce va estompa neîncrederea.

Horoscop săptămâna 25-29 mai 2026 CAPRICORN

Săptămâna aceasta aduce o descărcare masivă de forță în zona creativității tale, dar se lovește de bariere dure în sectorul parteneriatelor oficiale. Careul dintre Marte și Pluto activează axa iubirii, a copiilor și a resurselor financiare personale, generând o dispută aprinsă legată de banii cheltuiți pe un hobby sau pe o aventură romantică riscantă. Te simți limitat în plăcerile tale. Din fericire, trigonul dintre Soare și Pluto îți oferă o eficiență colosală la locul de muncă, ajutându-te să folosești o inovație digitală pentru a rezolva o criză administrativă majoră la birou. Totuși, careul dintre Venus, aflată în sectorul relațiilor tale, și Saturn, aduce o răceală profundă în cuplu, partenerul ridicând un zid greu de dărâmat.

BANI: Pluto în sectorul veniturilor obținute prin efort propriu în aspect tensionat cu Marte te avertizează să nu pariezi pe sume mari de bani și să eziți în fața speculațiilor norocoase joi, deoarece riscul de pierdere prin impulsivitate este uriaș. Profesional, ești salvat vineri de o capacitate extraordinară de a pune ordine în fișiere și rapoarte contabile complexe. Trigonul Soare Pluto îți aduce recunoașterea șefilor pentru modul original în care ai eficientizat rutina zilnică a departamentului. Totuși, un contract oficial se poate bloca joi după-amiază din cauza pretențiilor rigide ale unui client major, forțându-te să renegociezi termenii de plată dintr-o poziție de maximă sobrietate administrativă.

DRAGOSTE: Careul dintre Venus și Saturn de joi instalează o atmosferă de proces în cuplu. Partenerul îți poate aduce reproșuri legate de lipsa ta de implicare emoțională sau te poți simți respins în încercările tale de a readuce armonia în casă. Există o componentă obsesivă legată de controlul asupra timpului liber. Dacă ești singur, o întâlnire planificată vineri se poate anula în ultimul moment din cauza unei obligații profesionale rigide a celuilalt, lăsându-te într-o stare de melancolie. Va trebui să înțelegi că stabilitatea se construiește prin fapte mici și constante, nu prin mari drame pasionale

Horoscop săptămâna 25-29 mai 2026 VĂRSĂTOR

Te afli în epicentrul unei transformări identitare majore care îți zguduie din temelii stabilitatea domestică. Careul dintre Marte, instalat în sectorul casei tale, și Pluto, aflat chiar în semnul tău, declanșează un conflict domestic de proporții miercuri, plin de orgolii cu membrii familiei sau legat de dreptul de proprietate asupra unei locuințe. Trigonul dintre Soare și Pluto îți oferă o forță creativă de geniu, ajutându-te să folosești arta sau un proiect de suflet ca pe o supapă de regenerare psihică. Totuși, în planul muncii zilnice, careul dintre Venus și Saturn aduce un blocaj de uzură. Te confrunți cu o stare de epuizare fizică la birou sau cu cerințe absurde din partea unor colegi rigizi.

BANI: O defecțiune structurală majoră în locuință te poate obliga să scoți sume mari din cont pentru reparații imediate, situație guvernată de Marte în Taur. Profesional, ai o sclipire de geniu vineri datorită trigonului Soare Pluto. O idee avangardistă legată de divertisment sau marketing digital devine imediat profitabilă, aducându-ți un câștig financiar neașteptat din speculații inteligente. Totuși, Venus în sectorul muncii, blocată de Saturn, te avertizează că atmosfera la birou este deosebit de rece joi. Un subaltern te poate sabota prin neglijență, sau poți primi o notificare de plată penalizatoare de la o instituție de control.

DRAGOSTE: În timp ce certurile acasă cu părinții sau legate de casă îți consumă energia joi, Soarele în sectorul iubirii îți aduce un magnetism electric vineri. Dacă ești singur, poți trăi o aventură romantică fulgerătoare cu cineva întâlnit în mediul online; chimia va fi instantanee, bazată pe un schimb sclipitor de replici inteligente. Pentru cei în cuplu, evadarea din spațiul tensionat al casei prin participarea la un festival sau o activitate ludică atipică. Nu lăsa frustrările legate de o reparație domestică să se transforme într-o luptă pentru putere absolută în dormitor; folosește originalitatea pentru a reaprinde pasiunea fără a mai impune reguli absurde celuilalt.

Horoscop săptămâna 25-29 mai 2026 PEȘTI

Săptămâna aceasta te provoacă să navighezi printr-un haos informațional în mediul tău imediat, în timp ce cauți stabilitatea în cămin. Careul dintre Marte și Pluto activează sectorul comunicării zilnice, al deplasărilor scurte și al secretelor din subconștient, aducând o dispută verbală tăioasă cu un frate sau un vecin din cauza unor bârfe care ies neașteptat la suprafață. Norocul tău vine prin trigonul dintre Soare și Pluto, aspect ce îți luminează sectorul casei și al familiei, oferindu-ți o autoritate morală de nezdruncinat în spațiul privat, unde vei găsi resursele de a rezolva un litigiu legat de un teren. Totuși, careul dintre Venus și Saturn aduce o restricție dură în zona iubirii și a creativității, lăsându-te blocat emoțional.

BANI: Vineri, sub influența trigonului Soare Pluto, poți primi o ofertă fulgerătoare de cumpărare sau închiriere a unei proprietăți de familie, ofertă ce îți aduce un profit material considerabil ce va stinge o datorie mai veche. Totuși, joi este o zi riscantă pentru contracte comerciale locale și negocieri verbale. Marte te avertizează că o mașină sau un telefon se pot defecta din cauza vitezei sau a neatenției, necesitând o cheltuială neprevăzută. În plan profesional, un proiect artistic sau un hobby în care ai investit resurse este blocat joi după-amiază de careul Venus Saturn din cauza cerințelor rigide ale unui sponsor care îți refuză finanțarea.

DRAGOSTE: Careul dintre Venus, aflată în sectorul iubirii, și Saturn, situat chiar în semnul tău, te face să te simți incredibil de nesigur pe propriul magnetism fizic. Te poți simți respins de partener sau poți descoperi că o poveste romantică începută recent se lovește de reguli sociale stricte sau de răceala celuilalt. Dacă ai copii, relația cu ei va cere o mare doză de disciplină joi. Dacă ești singur, tendința de a te izola în propria carapace te va împiedica să flirtezi. Finalul săptămânii aduce o relaxare în cămin; o discuție onestă purtată duminică cu membrii familiei îți va reda liniștea sufletească, ajutându-te să înțelegi că siguranța ta emoțională nu depinde de validările superficiale din exterior.

