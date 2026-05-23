Intervenție dramatică în Munții Bucegi: 8 concurenți de la Transylvania 100, răniți după ce au alunecat

Intervenție de amploare în Munții Bucegi, în timpul competiției de alergare montană "Transylvania 100", după ce mai mulți participanți au alunecat pe porțiuni acoperite cu gheață și au căzut în zone greu accesibile. Salvamontiștii și jandarmii montani încearcă să recupereze victimele în condiții meteo dificile, iar elicopterul SMURD nu poate interveni din cauza vizibilității reduse.

Potrivit autorităților, cinci persoane au fost recuperate de echipele de salvare, toate fiind conștiente și cooperante, însă prezentau simptome ușoare de hipotermie. Acestea au fost transportate la Cabana Mălăiești pentru evaluare medicală și monitorizare.

Misunea de salvare, în desfăşurare

De asemenea, în apropierea refugiului Țigănești, într-o râpă, salvatorii au identificat alte trei persoane: o persoană conștientă, cu multiple traumatisme, pentru care se desfășoară operațiunea de recuperare; o persoană aflată în hipotermie; o persoană conștientă, cu fractură de bazin, traumatism cranio-cerebral și fractură la membrul superior drept.

Intervenția este îngreunată de condițiile meteorologice nefavorabile și de vizibilitatea extrem de redusă, de aproximativ 100-150 de metri. Din acest motiv, elicopterul SMURD solicitat la fața locului nu poate interveni aerian pentru moment, însă echipajul rămâne în stare de alertă și este pregătit să decoleze imediat ce vremea va permite.

Misiunea de salvare este în desfășurare, la fața locului acționând echipe ale Salvamont Brașov și Jandarmeriei Brașov.

