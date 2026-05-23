Craiova respiră, zilele acestea, teatru. Oraşul a devenit capitala mondială a lui Shakespeare, odată cu deschiderea celui mai mare festival dedicat dramaturgului englez. De la parade japoneze, până la marile tragedii jucate pe scenă, oraşul trăieşte într-un ritm aparte, plin de emoţie, culoare şi energie. Festivalul a început spectaculos, cu artişti veniţi din peste 70 de ţări şi sute de evenimente care transformă capitala Olteniei într-o scenă uriaşă.

Ediţia din acest an a început sub semn japonez. În centrul Craiovei, parada cu aproape o sută de artişti şi voluntari, inspirată din tradiţionalul matsuri japonez, a adus ritm şi costume spectaculoase din mai multe epoci istorice.

"Noi încercăm să aducem sunetele Japoniei în România, suntem singura trupă de acest gen. Cumva, tobele japoneze aduc sentimentul de festival, de bucurie". "Avem designeri de kimono cu noi, artistic ikebana. Avem persoane care o să danseze dansuri tradiţionale japoneze, ceremonia ceaiului", spun actorii.

Festivalul a fost deschis de o companie japoneză, care adus pe scenă o reinterpretare modernă a tragediei "Titus Andronicus". Spectacolul vorbeşte despre lupta pentru putere, război şi fragilitatea umană.

"Rolul pe care îl interpretez este al unuia dintre fiii fostului Împărat al Romei, iar noi ne luptăm pentru a decide cine va fi următorul împărat", a declarat Mark Yusai Iwasaki - actor.

"E greu să joci Shakespeare? Pentru că trebuie, într-un fel, să renunţăm la barierele pe care le folosim de obicei în viaţa de zi cu zi şi să scoatem la iveală esenţa noastră autentică, umană", a declarat Ryunosuke Kimura - regizor.

"Tema acestui an este voinţa naşte materie. Practic, ea porneşte din limba engleză, din "will matters". "Will" poate să însemne, în acelaşi timp, diminutivul de la William Shakespeare, dar în acelaşi timp poate să însemne voinţă. "Matters" înseamnă verbul "a conta", dar şi materii", a declarat Vlad Drăgulescu, Președinte Festivalul Internațional Shakespeare Craiova.

Până la finalul lunii, Craiova va găzdui nu mai puţin de 500 de spectacole, concerte şi evenimente culturale.

