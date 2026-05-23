Alertă la granița României, după noi atacuri cu drone ale rușilor în Ucraina

O nouă alertă la graniţa cu România. Sistemul de supraveghere radar românesc a detectat în jurul orei 09.05, în spațiul aerian ucrainean, un grup de ținte care se îndreptau către portul Chilia din Ucraina, în proximitatea frontierei naționale, transmite Ministerul Apărării Naționale (MApN). A fost emis mesaj Ro-Alert.

Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au fost alertaţi, sâmbătă, după noi atacuri cu drone asupra unor obiective din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România, au transmis reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale. Ei au menţionat că nu au fost raportate drone în spaţiul aerian românesc.

Reprezentanţii MApN au anunţat că, sâmbătă, Federaţia Rusă a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea.

Noi alerte la graniţa României

Articolul continuă după reclamă

”Sistemul de supraveghere radar a detectat în jurul orei 09.05, în spaţiul aerian ucrainean, un grup de ţinte care se îndreptau către portul Chilia din Ucraina, în proximitatea frontierei naţionale a României.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de

Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, un mesaj RO-

Alert fiind transmis la ora 09.28”, au afirmat reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

Alerta aeriana a încetat la ora 09.53.

Reprezentanţii MApN au mai adăugat că ”nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul ale vreunui vehicul aerian”.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰