Video Şumuleu Ciuc găzduieşte cea mai mare procesiune din Sud-Estul Europei de Rusaliile Catolice

Şiruri nesfârşite de pelerini se îndreaptă spre Şumuleu Ciuc, la cea mai mare procesiune din Sud-Estul Europei, de Rusaliile Catolice. Credincioşii vin din toate părţile, chiar şi din afara ţării, iar ultimii zeci de kilometri îi străbat la pas. Peste 300.000 sunt aşteptaţi în inima Transilvaniei.

de Alex Prunean

la 23.05.2026 , 10:30
O mie de pelerini de toate vârstele au plecat la pas din Odorheiu Secuiesc către Şumuleu. Astăzi este ziua cea mai importantă a pelerinajului, cand aproape 300 de mii de oameni vor urca pe "Şaua Şumuleului" cum e numit dealul pe care loc procesiunea.

"Este un drum cu tine însuți, cu credința, cu Dumnezeu. Am cântat, ne-am rugat, am stat de vorbă". "Până acum am parcurs 20 de km și încă mai avem 20 de parcurs, vreme perfectă pentru pelerinaj". "Pelerinajul pentru mine înseamnă mai mult drumul. Drumul în care mă duc singur, mă gândesc, îmi adun toate gândurile, problemele, fericirile. Pot să mă liniștesc, mă ajută foarte mult sufletește", au spus pelerinii.

Înainte de a urca la pas pe dealul unde are loc procesiunea, pelerinii se opresc la sanctuar pentru a se închina la statuia Maicii Domnului. Se spune că este făcătoare de minuni și este scoasă din biserică doar la ocazii speciale, ultima dată în 2019, la vizita Papei Francisc.

"Vom dormi în Șure, iar dimineaţa, la ora patru, vom porni la Șumuleu. Ne oferă o împlinire sufletească, cerem de la Sfânta Maria Fecioară sănătate". "Am venit pentru că ne aşteaptă Maica Domnului, Fecioara Maria, şi ne-a dat cumva semn că ne aşteaptă, iar cine a aflat acest semn este aici". "Sunt originar din Oradea, plecat de 43 de ani, iar asta este o mare provocare". "Este ceva frumos. Când am fost copil, eu nu am umblat pe aici pe jos. Am venit cu maşina, dar nu pe jos. Pentru mine este ceva sufletesc", au afirmat alți pelerini.

Povestea începe la 1567, când principele Transilvaniei - Ioan Sigismund Zapolya - a încercat să le impună credincioşilor greco-catolici să treacă la confesiunea unitariană. Oamenii au înfruntat armata, iar bătrânii, femeile şi copiii s-au rugat Maicii Domnului să îi ajute în luptă. Au izbândit, şi-au păstrat credinţa şi au făcut o promisiune că se vor întoarce an de an la Şumuleu, să-i mulţumească Fecioarei Maria.

Alex Prunean
