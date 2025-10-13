Horoscop săptămânal Balanţă 13-17 octombrie 2025. Este o săptămână în care oamenii te vor observa mai mult, iar prezența ta are un impact direct în mediul profesional.

Opoziția cu Neptun poate aduce confuzie legată de sănătate, program sau responsabilități zilnice, dar trigonul cu Uranus și Pluto îți oferă curajul de a renunța la obiceiuri toxice și de a restabili o ordine eficientă. Pluto direct reactivează planurile legate de muncă sau o colaborare care părea pierdută. Soarele în careu cu Jupiter arată nevoia de a limita promisiunile făcute din entuziasm, pentru a evita suprasolicitarea.

Bani: Venus îți favorizează imaginea publică, iar un proiect în care te implici acum poate aduce recunoaștere financiară în perioada următoare. Totuși, Neptun îți amintește să verifici toate detaliile și să nu te bazezi exclusiv pe vorbele altora. Trigonul cu Uranus și Pluto te ajută să iei decizii inspirate legate de investiții, iar Pluto direct sugerează o revenire la stabilitate financiară după o perioadă de stagnare.

Dragoste: Farmecul tău personal crește semnificativ, dar opoziția cu Neptun aduce riscul de iluzii. Poți fi atras de o persoană care nu e complet sinceră sau care idealizează relația. Pentru cuplurile stabile, perioada este potrivită pentru reîncălzirea conexiunii și discutarea planurilor de viitor. Venus în semnul tău te ajută să comunici cu eleganță și să clarifici tensiuni vechi.

